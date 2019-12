Pracuji od rána do večera, odpověděl Babiš Pirátům na interpelaci

Praha - Poměrně krátké odpovědi se dostalo předsedovi poslaneckého klubu Pirátů Jakubu Michálkovi na jeho dotaz premiérovi Andreji Babišovi (ANO), jaký má předseda vlády program. Babiš v odpovědi na písemnou interpelaci uvedl, že pracuje od rána do večera a že si z něj Piráti můžou vzít příklad. Interpelace i s odpovědí je dostupná na sněmovním webu.

"Mohl byste mi prosím sdělit, jaký máte program?" ptal se Michálek v písemné interpelaci. "Vážený pane poslanče, ptáte-li se mě ve své interpelaci na to, jaký mám program, mohu Vám sdělit, že pracuji od rána do večera. Můžete si ze mne u Pirátů vzít příklad," zní Babišova odpověď.

Podle Michálkova vyjádření je tato interpelace obranou proti tomu, že Babiš chodí na písemné interpelace jen velmi zřídka. Není proto podle něj možné do hloubky probrat aktuální témata. "Takto budeme moci aktuální téma probrat vždy ve čtvrtek dopoledne, když pan premiér dorazí. Je to jeden z mnoha způsobů, jak kontrolovat vládu. Inspiroval jsem se v Británii, kde každé interpelace začínají dotazem, jaký má dnes předsedy vlády program," sdělil dnes Michálek ČTK.

Babiš poměrně často čelí kritice opozičních poslanců za to, že málo chodí na interpelace. Na ústní interpelace letos odpovídal ještě 6. června a poté byl sedmkrát omluven. Posledních dvou ústních interpelací na konci listopadu a na začátku prosince se už účastnil.

Při těch posledních 5. prosince se ale na něj sešly jen tři ústní dotazy a z toho zazněly jen dva. "Já jsem se těšil na interpelace. Ještě před chvílí byly tři, a už jsou jenom dvě, to je strašný. Slíbil jsem, že přijdu, jsem tady, a nic, nepřišli do práce," komentoval to premiér. "Je to možná proto, že ve Sněmovně nikdo nevěřil, že byste dvakrát po sobě přišel na interpelace," vzkázala mu poslankyně Starostů Věra Kovářová.

Slovní pošťuchování mezi Piráty a premiérem Babišem není nic nového. Michálek například koncem listopadu při interpelacích pokládal Babišovi dvakrát stejný dotaz ohledně národního investičního plánu a zdůvodnil to tím, že si premiér podle něj asi sedí na uších. "Vy jste ještě nevymyslel nic, vy jste nepostavil ani psí boudu za celý život," reagoval premiér.