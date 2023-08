Pracovníci liberecké Záchranné stanice Archa odchytili rekordních 1375 netopýrů

Liberec - Rekordních 1375 netopýrů odchytili už letos pracovníci liberecké Záchranné stanice Archa. U příležitosti Mezinárodní noci pro netopýry to dnes ČTK řekla vedoucí Archy Ivana Hancvenclová, která k Hanychovské jeskyni přivezla na ukázku několik trvale handicapovaných netopýrů, o které se v záchranné stanici starají. V Panském lomu pod Ještědem, který je tradičním zimovištěm netopýrů, se akce zaměřená na propagaci ochrany těchto savců uskutečnila pošestadvacáté.

Liberečtí záchranáři absolvovali letos v létě 11 výjezdů do osmi lokalit. "Když jsem to počítala k předvčerejšku (středě 23. srpna), tak to bylo 1375 (netopýrů), což jsme nikdy nemívali ani za celý rok. A to se k nám dostává hodně netopýrů i během zimy, takže letos je to extrém," doplnila Hancvenclová, která se obává, že s návratem lidí z dovolených výjezdů ještě přibude. Takové jsou podle ní navíc nejhorší, lidé nechají pootevřené okno, kterým se netopýři dostanou dovnitř a po 14 dnech jsou zvířata buď velmi vysílená, nebo mrtvá, protože se neumí dostat pryč.

Od poloviny srpna do poloviny září se každoročně opakují takzvané zálety netopýrů do budov. "Děje se to v době, kdy se rozpadají mateřské kolonie, takže letošní mláďata s pár starými si pravděpodobně hledají nové úkryty a ta otevřená okna a ventilačky jim připomínají přirozené úkryty, takže to tam zkouší," vysvětlila důvody záletů Hancvenclová. Jde ale podle ní zatím o teorii. Minulý týden vyjížděli záchranáři na příklad do liberecké nemocnice a dvakrát se tam vraceli. Celkem tam odchytili 449 netopýrů. Bezmála 500 jich nadvakrát odchytili také v jediném pokoji v Jablonci nad Nisou.

S netopýry a jejich životem se snaží lidi seznámit i akce, která se u příležitosti Mezinárodní noci pro netopýry pravidelně poslední pátek v srpnu koná u Hanychovské jeskyně v Panském lomu v Liberci, kde podle chiropterologa Daniela Horáčka žije 18 druhů netopýrů. "V podzimním období netopýři migrují, rojí se a probíhají swarmingy, což jsou takové netopýří diskotéky, kdy se tam usazují samci a čekají až tam přiletí samice, aby se mohli pářit," řekl Horáček.

Konec srpna je podle Horáčka pro akci vhodným termínem a Hanychovská jeskyně je navíc kromě velkého zimoviště i významným swarmingovým místem. Chiropterologové díky tomu mohou drobné létající savce odchytávat a návštěvníkům ukázat, jak je zkoumají, měří, váží a určují jejich druh. Malé druhy si pak návštěvníci, hlavně děti, mohou zkusit vypustit zpět do přírody. Během celé akce jsou připravené přednášky o zajímavostech ze života netopýrů. V Liberci se podle Horáčka netopýrům daří a přibývá jich, výjimkou jsou vzácné druhy, jako je netopýr dlouhouchý nebo severní, těch ubývá.