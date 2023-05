Pracovnice myslela, že jí píše ředitel, škoda je nad milion

Česká Lípa - Firma z Českolipska přišla podvodem o víc než milion korun. Peníze pracovnice firmy odeslala na zahraniční účet, neboť si myslela, že jedná na e-mailový pokyn ředitele. Na webu policie o tom dnes informovala její regionální mluvčí Ivana Baláková.

"Firma se stala obětí podvodníků, kteří provádějí takzvaný cílený phishing na konkrétní firmy. Ty si pachatelé vytipují z veřejně dostupných zdrojů, seznámí se blíže s jejich strukturou a potom odešlou podvodný e-mail účetní nebo sekretářce, který vypadá jako e-mail od ředitele firmy," uvedla Baláková. To, že peníze odchází do zahraničí, podle ní snižuje schopnost bank neoprávněnou platbu zablokovat.

V tomto případě se obětí podvodníků stala zaměstnankyně firmy, která má na starost platební styk s klienty. V pondělí kolem 12:00 jí přišel do služební e-mailové schránky e-mail, který navenek vypadal, že je od ředitele firmy. Pisatel se v e-mailu dotazoval, zda mají na devizovém účtu dostatek hotovosti, aby mohli uskutečnit platbu do zahraničí ve výši 45.000 eur (1,064 mil. Kč), která spěchá. "Žena odpověděla kladně a ještě upřesnila zůstatek na účtu. Vzápětí došel od ředitele druhý e-mail s pokynem k provedení této platby s platebními údaji. Peníze žena převedla kolem 13:00. Až teprve potom se setkala se svým ředitelem osobně a tehdy vyšlo najevo, že tyto e-maily nepsal on," dodala Baláková.

Mluvčí policie uvedla, že jedinou efektivní obranou proti takovým podvodům je prevence. "Ta spočívá v nastavení bezpečné interní komunikace ve firmě a v kvalitním zabezpečení e-mailů. Pomůže ale i jednoduchá rada. Pokud přijde do účtárny e-mail s pokynem ředitele k provedení platby ve prospěch nového zákazníka, ověřte si ji u něj jiným způsobem než e-mailem, tedy osobně nebo telefonicky," uvedla Baláková.

Policie ověřování plateb doporučuje také v případě, že stálý zákazník žádá e-mailem o zaslání platby na jiný účet, než který dosud užíval. "Zde zpozorněte a platební údaje si u něj ověřte zase jinak než e-mailem, nabízí se telefonát nebo pracovní skype," dodala policejní mluvčí.