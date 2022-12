Pracovní skupina, která bude řešit výpadky léků, se bude scházet každý týden

Praha - Pracovní skupina, která bude řešit výpadky léků, se bude podle ministra zdravotnicví Vlastimila Válka (TOP 09) scházet každý týden. Budou v ní zástupci ministerstva, Státního ústavu pro kontrolu léčiv (SÚKL) a České lékárnické komory (ČLnK) a zástupci odborných společností lékařů, připraví i doporučení, jakým způsobem konkrétní chybějící lék nahradit. Informace dnes zazněly na tiskové konferenci ministra. Podle ministra je třeba dostat výrobu co nejvíc komponentů léků zpět do Evropy, aby byla zajištěna co největší soběstačnost.

"Chtěli bychom mít připravené scénáře, které budou konkrétní situaci řešit," řekl náměstek ministra Jakub Dvořáček, který skupinu povede. Scházet se podle něj bude jednou týdně, dokud se situace nestabilizuje. Očekává, že to může být půl roku i rok. Už v současné době může být dovezena cizojazyčná šarže léku nebo povolení v ČR neregistrovaného léčiva.

Situace týkající se sirupu Nurofen a antibiotika penicilinu už je podle ministra ustálená. Výrobce dodal 300.000 balení, postupně se od úterý dodává do lékáren. "Lékárny jsou zásobeny v dostatečném množství. Už dodávky, které počítáme do října letošního roku, v některých případech převyšují ty z minulého roku. Poptávka je však vyšší, což se nedalo úplně předvídat," uvedla ředitelka SÚKL Irena Storová.

Vyzvala pacienty, aby nebyli nepříjemní na lékárníky, kteří za výpadek nemohou a v v případě výpadku jim naopak pomohou vybrat náhradí řešení, a nenakupovali velká množství sirupu a netvořili si zásoby. "Pro sedmnáctiletého pacienta obvykle nedává smysl kupovat dětský sirup, pokud může mít tabletu," doplnil lékárník Fakultní nemocnice Motol Petr Horák. Lékárna má podle něj další dodávky sirupu slíbené na zítra i mezi svátky.

Dodávka 300.000 balení sirupu podle Dvořáčka obvykle vystačí na celé čtvrtletí. V současné době se Česko i další evropské země potýkají se výjimečně silnou epidemií RS virů, které postihují hlavně malé děti. Virus se mezi nimi šíří každoročně přes epidemií chřipky, v posledních dvou letech ale byla epidemie slabá díky protiepidemickým opatřením souvisejícím s epidemií covidu-19. V současné době se šíří RS virus, chřipka i covid.

Důvody výpadků léků jsou podle SÚKLu nejčastěji ve výrobním řetězci. "Výroba léčivých přípravků je poměrně složitý proces. Je to skládačka z mnoha dílků, když vypadne byť jeden nebo dva, je lék nedostupný," uvedla Storová. Roli podle odborníků hrají kromě výpadků přímo účinných látek i nedostatky hliníku na obaly nebo skleněných lahviček. "V dnešní době je doprava z Latinské Ameriky nebo Asie komplikovanější než v minulosti. Nejen účinných látek, ale i materiálů, které jsou potřeba," doplnil Dvořáček. Podle Válka se projevily i výpadky ve výrobě v Číně.

"Musíme získat maximum těch komponentů, aby se vyráběly na úrovni Evropy. Abychom nebyli odkázáni na to, že když nepřijede loď z Číny, tak evropští výrobci tu komponentu nemají," řekl Válek. ČR podle něj otázku lékové soběstačnosti Evropy otevřela i jako předsednická země, dál ji bude řešit i Švédsko. Podle Válka by se mohla rozšířit výroba léků i v Česku. Na místě by podle něj byly i státní pobídky pro farmaceutické firmy.

Ministerstvo také připravuje novelu zákona o léčivech, podle níž by distributoři léčiv měli mít povinnost u vybraných léčiv na předpis držet dvouměsíční zásobu. Spolu s lékárnami by pak ministerstvu hlásili, u kterých léků už se s výpadkem potýkají nebo kde hrozí.