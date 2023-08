Pracovní skupina ke zdanění tichého vína by mohla se závěry přijít do konce roku

Praha - Pracovní skupina k problematice případného zavedení spotřební daně na tichá vína by měla se závěry přijít do konce letošního roku. Záležet bude na tom, jak se debata bude vyvíjet. Po dnešním jednání, kterého se kromě zástupců vládní koalice účastnili i odborníci z ministerstev zemědělství, zdravotnictví a financí včetně Celní správy i vinařských organizací, to novinářům řekl ministr zemědělství Marek Výborný (KDU-ČSL). Další jednání by mělo být v druhé polovině října a diskutovat by se mělo hlavně na základě dat jednotlivých resortů. Současné podoby vládního balíčku se zdanění netýká.

Dlouhodobě prosazují zachování nulové spotřební daně lidovci. Pro zavedení daně byli při jednání o konsolidačním balíčku naopak TOP 09, STAN, Piráti a část ODS. "Lidovci se debatě nebrání," řekl dnes novinářům Výborný. Resort financí podle něj má za úkol spočítat dopady výběru spotřební daně na různých úrovních. "Požádali jsme Generální ředitelství cel, abychom dostali jasný model, co by to znamenalo pro vinaře, kdyby se zaváděla nějaká podoba spotřební daně," doplnil. Celní správa by tedy měla představit, jak by fungovaly například případné celní a další náležitosti výběru daně. Výborný by se také chtěl dozvědět, kolik by stála administrace výběru daně.

Na další jednání má ministerstvo zemědělství podle něho připravit přehled o stavu vinařského sektoru, aby se debatovalo na základě dat. Zástupci koaličních stran podle jeho slov dostali za úkol, aby si vydebatovali, zda a jaký model zdanění by si dokázali představit. Ministr také zdůraznil, že pokud by k zavádění daně došlo, neměla by se v diskusích opomíjet podpora vinařství, aby výsledek nebyl pouze jednostranně ve prospěch pro státní rozpočet.

Ministr financí Zbyněk Stanjura (ODS) ještě před jednáním dnes řekl, že zdanění tichého vína nebude součástí vládního konsolidačního balíčku pro zlepšení stavu veřejných rozpočtů, ale k debatě o zdanění je možné se vrátit. Návrat k politické debatě o zdanění vína je podle něj možný, pokud se dojednají administrativní podmínky správy daně. To, že nebude daň součástí balíčku, dnes řekl i Výborný.

Spotřební daň se nyní platí jen ze šumivého vína ve výši 23,40 Kč za litr. Z lihovin je podstatně vyšší. Spotřební daň z 0,5 litru 40procentního rumu nebo vodky je 64,50 Kč. Současná sazba 322,50 Kč na litr etanolu podle plánu vlády příští rok stoupne zhruba o 32 korun. Zároveň se zvýší DPH z točeného piva z deseti na 21 procent. Nezavádění spotřební daně na víno kritizovali zástupci gastronomie i výrobci a distributoři lihovin. Unie výrobců a dovozců lihovin již dříve uvedla, že daň z alkoholických nápojů loni do státního rozpočtu přinesla 14,3 miliardy Kč, z toho 64 procent je daň vybraná právě z lihovin, ze kterých stát vybral 9,2 miliardy Kč.