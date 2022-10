Pracovní skupina ke gigafactory bude jednat poprvé v úterý

Plzeň/Dobřany (Plzeňsko) - V úterý se na ministerstvu průmyslu (MPO) poprvé sejde pracovní skupina k možné výstavbě továrny na baterie do elektroaut na letišti u Plzně. Čtyřistahektarové záložní armádní letiště Líně je jednou ze tří možných lokalit ve střední Evropě, které pro stavbu tzv. gigafactory zvažuje koncern Volkswagen (VW). Vznik strategického podnikatelského parku (SPP), do jehož přípravy má dát stát devět miliard Kč, je ale odvislý od toho, jestli vláda řekne, že armáda letiště nepotřebuje. Úterní jednání pracovní skupiny dnes ČTK potvrdili plzeňský hejtman Rudolf Špoták (Piráti) a starosta Dobřan Martin Sobotka (Aktivní Dobřany), který reprezentuje obce, jež mají na letišti dvě pětiny pozemků.

Sobotkovi telefonoval minulý týden náměstek MPO Edvard Kožušník (ODS). "Informoval mě o tom, že to je ustavující jednání komise, tedy poradní skupiny, a tam teprve navrhne, aby byl jejím členem také zástupce mikroregionu Radbuza," řekl starosta. Obce podle něj chtějí, aby byl v pracovní skupině také zástupce Sdružení měst a obcí Plzeňského kraje (SMOPK). Sobotka ocenil, že se náměstek obcím ozval.

O jednání pracovní skupiny byl informován také hejtman. "Bude to od 10:00 na ministerstvu průmyslu, ale já tam nemohu jít, protože jedu do Německa. Za nás tam bude náměstek Čížek (Pavel, náměstek hejtman, STAN). Bude se tam řešit, že by novým členem měl být zástupce mikroregionu Radbuza pan Sobotka jako zástupce starostů," řekl Špoták.

"Podle mých informací nebudou ještě na zítřejším jednání komise ani zástupci Škody Auto, ani my jako obce. A že ve středu po verdiktu vlády se rozhodne, jak dál. A pokud by se rozhodlo, že se na tom má ještě pracovat, tak nejspíš do konce týdne by bylo ostré zasedání pracovní skupiny, a nabralo by to tak hrozně velkou rychlost," uvedl Sobotka.

Podle zdrojů ČTK by se měli ke gigafactory ještě dnes před středeční schůzí vlády sejít premiér Petr Fiala (ODS) s ministrem průmyslu Josefem Síkelou (za STAN), který jednal minulé pondělí v Plzni se zástupci VW a následně vyjelo do Líní 40 expertů VW, Škody Auto a státní úředníci.

Stále se čeká na to, jak vláda rozhodne o osudu záložního letiště Líně, které je v majetku armády. V současné geopolitické situaci ho armáda považuje za strategické a chce si ho ponechat. Stanovisko armády šlo na vládu v režimu tajné. Kabinet má rozhodnout ve středu. "Pokud vláda řekne, že tam bude strategický podnikatelský park (SPP), tak jsme připraveni pomáhat. A když neřekne, tak nebude nic," řekl minulý týden Špoták. Pokud armáda a ministerstvo obrany řeknou, že letiště potřebují, tak kraj podle Špotáka nepůjde proti armádě a pro Plzeňský kraj projekt SPP končí.

Starostové obcí z okolí letiště, letecké školy i piloti z Líní a letecká záchranná služba věří, že si armáda prosadí tuto plochu jako záložní strategickou pro české vojáky a gigafactory zhruba s 4500 zaměstnanci tam nevznikne.