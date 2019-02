Praha - Práce na podepření poškozeného mostu v Bubenské ulici nedaleko stanice metra C Vltavská znovu omezí automobilovou a tramvajovou dopravu. Auta ve směru do Holešovic po mostě neprojedou od sobotního rána do neděle 24. února. Tramvajová doprava pod mostem bude přerušena o nadcházejícím a také posledním únorovém víkendu, mezi tím od pondělí 11. do pátku 22. února tramvaje pod mostem pojedou jen směrem z Vltavské na Strossmayerovo náměstí. Na svém webu to dnes uvedla Technická správa komunikací (TSK).

Most byl kvůli havarijnímu stavu uzavřen loni v říjnu a před koncem roku byl po zátěžových zkouškách zprovozněn jedním pruhem pro osobní vozy a další auta do 3,5 tuny. Provizorní podpěry dosud most podepíraly pouze ve dvou místech, počátkem tohoto týdne prostor pod mostem převzala stavební firma Hochtief, aby pod most umístila další podpěry.

"Podepřou se kritická místa mostu, aby se pod most vrátila tramvajová doprava v plném rozsahu a zároveň mohl být most bezpečně používán, než se rozhodne o jeho další budoucnosti," uvedla TSK. Po podepření druhého a čtvrtého mostního pole chce TSK obnovit plný provoz aut do 3,5 tuny a také tramvajovou dopravu ve všech směrech. Kvůli pracím byl už dřív přerušen provoz tramvají mezi Těšnovem a Vltavskou.

Samotná stavba a montáž dalších podpěr by měla začít v polovině února, záležet bude i na počasí. "Celou druhou etapu podepření mostu bychom měli dokončit přibližně do jednoho měsíce, uděláme ale vše pro to, abychom to zvládli dříve," uvedl generální ředitel TSK Petr Smolka.

Most se kvůli budování dalších podpěr uzavře pro všechna auta ve směru do Holešovic od soboty 9. února od 06:00 do půlnoci v neděli 24. února. Opačným směrem na Hlávkův most auta po souběžném mostě projedou bez omezení.

Do neděle 24. února by měla trvat i všechna omezení tramvajové dopravy. Linka 14 už od pondělí nejezdí po Hlávkově mostě, ve směru z centra končí u Bílé labutě, z Palmovky na Vysočanskou jezní místo ní linka 6. Zcela přerušen bude provoz tramvají o víkendech 9. a 10. února a 23. a 24. února. Linky 1 a 25 pojedou ze Strossmayerova náměstí odklonem přes Výstaviště na Maniny. Linka číslo 12 bude končit na Výstavišti. Od pondělí 11. února do pátku 22. února budou linky 1 a 25 projíždět pod mostem pouze z Vltavské na Strossmayerovo náměstí. V opačném směru bude odklon přes Výstaviště na Maniny. Linka 12 objede v tomto období Holešovice kolem dokola.

Práce na dalších podpěrách by měly TSK vyjít na 16 milionů korun. Co bude s mostem dál, zatím není rozhodnuto. Jednou z možností je, že bude v rámci proměny okolí Vltavské zbořen a auta a tramvaje by se křížily na běžné křižovatce. Nyní po mostě jezdí auta a pod ním projíždějí tramvaje. O žádné z konkrétních variant však město zatím nejednalo.