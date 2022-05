Práce na obchvatu Církvice omezí provoz vlaků na trati Kolín-Havlíčkův Brod

Církvice (Kutnohorsko) - Stavbaři pracující na obchvatu Církvice na Kutnohorsku budou osazovat mostní konstrukci nad železničním koridorem. Cestující musejí o nadcházejícím víkendu počítat s noční výlukou, stejné omezení bude platit i po část dalšího víkendu. Mezi stanicemi Kutná Hora hlavní nádraží a Čáslav bude zajištěna náhradní autobusová doprava, uvedla na dotaz ČTK mluvčí Správy železnic Nela Friebová.

Výluka na trati 230 z Kolína do Havlíčkova Brodu je naplánována v noci na 21. a na 22. května a dále v noci na 28. května, provoz bude zastaven na obou kolejích. "S ohledem na co nejmenší dopady na dopravu a cestující se provoz přeruší v nočních hodinách, a to mezi 23:10 a 5:10," uvedla Friebová.

Podle mluvčího Českých drah (ČD) Petra Štáhlavského má být dopad na spoje ČD minimální. "Pouze jeden vlak Metropolitan z Prahy bude veden s dřívějším odjezdem z Prahy, jeden rychlík Vysočina bude mezi Kutnou Horou a Čáslaví veden náhradními autobusy a stejné opatření je přijato pro dva osobní vlaky. Jde o vlaky na okraji dne," dodal Šťáhlavský.

Podle Martina Bučka z Ředitelství silnic a dálnic bude osazování mostní konstrukce nad koridorem komplikovanou technickou operací. Stavba obchvatu Církvice začala předloni na podzim, zprovoznění se očekává letos v září. Náklady jsou téměř 445 milionů korun bez DPH.

Nová silnice z obce odvede tranzitní dopravu mezi Kolínem a Čáslaví. Stavbaře loni v listopadu zaměstnalo mimo jiné vybudování přeložky ropovodu Družba. Kvůli akci musela být zhruba na týden přerušena dodávka ropy z Ruska.