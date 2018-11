Praha - Do konce listopadu by se měly zprůjezdnit všechny rozestavěné úseky modernizované dálnice D1. Konkrétní termíny však budou záviset na počasí, v případě velmi příznivých podmínek může část oprav pokračovat výjimečně i v prosinci. ČTK to dnes řekl mluvčí Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) Jan Studecký. Práce na nových úsecích ostatních dálnic však budou pokračovat i během zimy.

"V průběhu zimní technologické přestávky budou dopravní omezení v rámci modernizace D1 odstraněna a úseky budou volně průjezdné. Termínově předpokládáme práce do konce listopadu," podotkl Studecký.

O případném prodloužení stavebních prací rozhodují podle Studeckého příslušná střediska správy a údržby. Taková situace však podle něj nastane pouze v případě vhodných klimatických podmínek, zimní údržba dálnic tak bude mít přednost.

Rozsáhlá modernizace D1 aktuálně pokračuje na úsecích mezi Humpolcem a Větrným Jeníkovem a mezi Mirošovicemi a Hvězdonicemi. Na obou stavbách se práce v zimě přeruší. Výstavba nových dálničních nadjezdů v současnosti omezila provoz i na části úseku Koberovice-Humpolec, kde je doprava svedena do zúžených pruhů až do 18. listopadu.

Opravy dálnic a silnic I. třídy ŘSD běžně provádí od jara do podzimu tak, aby do začátku zimy byly dokončeny. Opravy, které trvají více než jednu stavební sezonu, tak silničáři přes zimu většinou přerušují.

Během zimy naopak budou pokračovat práce na nových úsecích ostatních dálnic. "Samozřejmě pouze ty, které je možno provádět s ohledem na počasí," dodal mluvčí. V zimě tak lze provádět například zemní práce, možná naopak není pokládka vozovky a další. Ve výstavbě je v současnosti například pokračování dálnic D3, D6, D11 nebo D48.

Opravy D1 mezi Mirošovicemi a Kývalkou provádí ŘSD postupně od roku 2013. Celkem byla dálnice kvůli modernizaci rozdělena na 21 úseků, z nichž je zatím dokončeno 13 částí.