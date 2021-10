PPF Telecom prodal 100 procent v Telenor Montenegro maďarské 4iG

Praha - Společnost PPF Telecom Group prodala 100 procent akcií operátora Telenor Montenegro maďarské 4iG. Dokončení prodeje podléhá schválení regulátora v Černé Hoře a jeho vypořádání se očekává do konce letošního roku. PPF to uvedla v tiskové zprávě. Obě strany se dohodly, že cenu nezveřejní.

"Naše obchodní strategie je zaměřená na trhy s významným růstovým potenciálem a s určitou vahou v rámci našeho portfolia. Rozhodli jsme se proto Telenor Černá Hora prodat, a to společnosti, která má dlouhodobý zájem mobilního operátora dále rozvíjet,“ uvedl výkonný ředitel PPF Telecom Group Marek Sláčík.

Telenor Montenegro má 333.000 předplatitelů a loni dosáhl tržeb 44 milionů eur (1,1 miliardy Kč). Loni představoval trh v Černé Hoře 1,1 procenta provozního zisku PPF Telecom Group.

Jednou z hlavních konkurenčních výhod Telenoru Černá Hora jsou podle Sláčíka jeho zaměstnanci. Lokálnímu týmu se daří držet operátora na prvním místě podle objemu tržeb. Telenor také provozuje mobilní síť, která byla v nezávislém měření vyhodnocena jako nejlepší v Černé Hoře.

Skupina PPF koupila telekomunikační operátory Telenor v Bulharsku, Černé Hoře, Maďarsku a Srbsku v červenci 2018. Akvizice vedla k vytvoření telekomunikační divize skupiny PPF pod názvem PPF Telecom Group. Skupina má v osmi zemích 18,3 milionu zákazníků a 12.000 zaměstnanců, přičemž v účetním roce 2020 provozní zisk EBITDA dosáhl 1,4 miliardy eur.

Jako první v Evropě provedla PPF Telecom strukturální separaci podle dvou hlavních segmentů: divize telekomunikačních služeb, která poskytuje služby koncovým uživatelům, a infrastrukturní divize, jež vlastní a provozuje telekomunikační infrastrukturu na velkoobchodní bázi.

4iG Nyrt. je jednou z největších IT firem na maďarském trhu. Společnost poskytuje služby systémové integrace, řízené IT služby nebo outsourcing provozu IT a je obchodovaná na budapešťské burze. 4iG má v plánu diverzifikovat stávající portfolio služeb a vstoupit na nové trhy v regionu střední a východní Evropy.