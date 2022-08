PPF se zavázala investovat do Komárkovy Allwyn až 6,5 miliardy korun

Praha - Investiční skupina PPF se zavázala investovat až 260 milionů dolarů, tedy 6,5 miliardy korun, do akcií loterijní firmy Allwyn, která patří do skupiny KKCG podnikatele Karla Komárka. Při transakci by koupila 26 milionů akcií společnosti Allwyn, která se dříve jmenovala Sazka Entertainment. Pokud by PPF nakoupila maximální počet akcií v rámci svého příslibu, měla by v Allwynu podíl zhruba pět procent. Firmy to dnes uvedly v tiskové zprávě.

PPF je v současnosti minoritním akcionářem a vlastní čtyři miliony akcií firmy Cohn Robbins Holdings (CRHC), se kterou letos Allwyn oznámil spojení.

Allwyn provozuje loterie v České republice, Itálii, Rakousku, Řecku a na Kypru. Allwyn také podal vítěznou nabídku na provozování národní loterie ve Velké Británii. Cohn Robbins je takzvaný SPAC, tedy firma, který se specializuje na akvizice. Spojení má umožnit vstup Allwynu na burzu v New Yorku. Podle Komárka vstup Allwyn na americkou burzu cenných papírů urychlí realizaci růstových příležitostí v USA.

"Pevně věříme v růstový potenciál této nadnárodní loterijní společnosti, která zároveň poskytuje stabilitu v současné nejisté makroekonomické situaci," uvedl investiční ředitel PPF Group Didier Stoessel. Díky závazku investovat do akcií Allwyn má podle něj skupina PPF příležitost stát se součástí současných plánů expanze Allwynu v USA i globálně.

Allwyn dnes oznámil výsledky za druhé čtvrtletí, v rámci kterých zvýšil konsolidovaný očištěný hrubý provozní zisk (EBITDA) o 17 procent na 277,1 milionu eur (6,8 miliardy korun). Hrubé výnosy z her stouply o 23 procent na 901,7 milionu eur (22,1 miliardy korun).