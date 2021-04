PPF: O spojení s Monetou se rozhodne v řádu týdnů

Praha - O případném spojení poskytovatele úvěrů Home Credit s bankou Moneta Money Bank bude rozhodnuto v řádu týdnů. V rozhovoru pro server Seznam Zprávy to řekl Ladislav Bartoníček, jenž byl po smrti miliardáře Petra Kellnera pověřen řízením skupiny PPF, pod kterou Home Credit patří. Změna vlastnické struktury PPF po Kellnerově smrti podle Bartoníčka plány neovlivní. Bartoníček v rozhovoru také nevyloučil další akvizice firem v telekomunikacích či médiích.

PPF se vrátila k plánu spojení s Moneta Money Bank, který spouštěla už jednou v roce 2018, letos v lednu. Monetu chce spojit se svou bankou Air Bank, Home Creditem a také se značkou Zonky. PPF kvůli tomu navrhla akcionářům Monety odkup akcií. V návrhu PPF uváděla, že v Monetě má podíl 0,63 procenta. Po vypořádání transakce by PPF měla vlastnit přes 28 procent akcií Monety. U chystaného navýšení podílu PPF v Monetě musí skupina předložit České národní bance informace o skutečných koncových vlastnících PPF. Změny po Kellnerově smrti ale podle Bartoníčka plánované navýšení podílu v Monetě neovlivní.

"Speciálně v tomto případě centrální banka schvaluje skutečné koncové vlastníky, ale věříme, že se nic nezkomplikuje," řekl serveru Bartoníček. "Dále je důležité říct, že máme shodu s rodinou, že projekty, které běží, že se na nich nic nemění. A obecně co se týče chodu PPF, tak vůle rodiny je, abychom naplňovali Petrův odkaz," dodal.

Na otázky týkající se Kellnerovy závěti a dědického řízení ale nechtěl Bartoníček odpovídat. "Předpokládáme, že skupina dědiců je známá a definovaná a další věci kolem dědického řízení a s tím souvisejících procesů je výsostná věc rodiny," uvedl. Odmítl také komentovat spekulace, že by se zástupcem rodiny v PPF mohl stát partner Kellnerovy dcery Anny Kellnerové, miliardář Daniel Křetínský. Bartoníček uvedl, že nyní komunikuje za Kellnerovu rodinu s Kellnerovou manželkou Renátou Kellnerovou.

Na vztahy s věřiteli či obchodními partnery podle Bartoníčka změna vlastnické struktury PPF nemá vliv. "Ve smlouvách jsou veškeré klauzule postavené tak, že to naše vztahy neohrožuje. Myslím, že protistrany jsou v klidu. Na to jsme se samozřejmě dívali jako na jednu z prvních věcí, jestli změna kontroly nespouští nějaké předčasné splatnosti nebo něco podobného, a není to tak," řekl serveru.

Bartoníček v rozhovoru rovněž naznačil zájem PPF o další akvizice firem v telekomunikacích v Evropě a možné jsou podle něj i nákupy dalších médií. "Pokud bude zajímavá příležitost," řekl. Nyní pod PPF spadá třeba operátor O2 nebo televize Nova. Rozšiřovat chce PPF placené služby v médiích. "Naše služba Voyo (placená videotéka televize Nova) nám docela pěkně roste a určitě chceme posilovat," řekl Bartoníček. Podle něj dává smysl i současný provoz Voyo a digitální televize O2 TV. "V tuto chvíli diskutujeme, jakým způsobem platformy poskládat tak, aby se doplňovaly a fungovalo to," doplnil.