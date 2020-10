PPF dokončila převzetí CME, povede jí Stoessel

Praha - Skupina PPF prostřednictvím dceřiných firem dokončila akvizici společnosti Central European Media Enterprises (CME). PPF nyní plně majetkově kontroluje aktivity CME v České republice, na Slovensku, v Rumunsku, Slovinsku a Bulharsku. PPF to dnes uvedla v tiskové zprávě. V Česku tak PPF ovládla televizní skupinu Nova, ve které už držela podíl do roku 2004, kdy jej prodala právě CME.

Akcie CME byly staženy z burzy NASDAQ Global Select Market a z Burzy cenných papírů Praha a po dokončení akvizice přestanou existovat. Akcionáři, kteří bezprostředně před účinností akvizice vlastnili akcie CME kategorie A, obdrží 4,58 dolaru (zhruba 105 korun) za jednu akcii.

Na pražské burze se s akciemi CME přestalo obchodovat v pátek 9. října. Investorům, kteří do této doby akcie neprodali, tak akcie CME zmizí z účtu k dnešku a dostanou za ně finanční plnění, řekl ČTK analytik společnosti Starteepo Dušan Jilčík. Držitelé akcií nemusí nic dělat. Částku PPF vyplatí v dolarech. V době oznámení dohody před rokem i v době schválení na valné hromadě byl kurz prakticky stejný jako nyní, tedy kolem 23 korun, dodal.

Cena 105 korun za akcii je s ohledem na aktuální situaci na trzích poměrně slušná, míní makléř Wood and Company Radim Krejčí. Drobní akcionáři by tak měli být spokojení. Ztráta CME je pro český kapitálový trh podle něj samozřejmě škoda. Vyřazením přichází pražská burza o zajímavý titul s poměrně vysokou tržní kapitalizací na úrovni Monety. Co do objemů obchodů se držela emise CME v první desítce, ale mezi "blue chips" nepatřila, podotkl. Termínem "modrý žeton" se označují akcie největších a nejziskovějších společností, které se obchodují na burze.

Pozici generálního ředitele CME s okamžitou platností převezme Didier Stoessel (57), který bude odpovědný za český, slovenský, rumunský a slovinský trh. Ze svého dřívějšího působení ve společnostech Modern Times Group, HSBC Investment Bank a Merrill Lynch International má rozsáhlé manažerské a strategické zkušenosti v oblasti médií, technologií a mezinárodních financí. Generálním ředitelem CME v Bulharsku se stane Luboš Jetmar (57), který dosud působil v GES Group. V Bulharsku bude odpovědný za provoz, strategii a realizaci plánů dalšího rozvoje.

Transakci předcházela regulatorní schválení Evropskou komisí, národními regulátory v některých zemích a akcionáři CME. "Uvědomujeme si odpovědnost, kterou na sebe převzetím CME bereme. Její pozice na trhu je velmi dobrá, a proto budeme dál pokračovat v budovaní sítě navzájem nezávislých televizních kanálů v jednotlivých zemích. Věříme také, že se nám podaří vytvořit nové obchodní příležitosti propojením mediálních a telekomunikačních služeb. CME má početné a věrné diváky, my jim budeme i nadále přinášet kvalitní a atraktivní obsah," uvedl většinový vlastník PPF Petr Kellner.

"Přebíráme výkonnou a kvalitně řízenou firmu s velkým renomé u diváků. Těším se na spolupráci se skvělými lidmi v našich televizních stanicích. Mojí prioritou bude urychlit digitální transformaci firmy, posílit tvorbu vlastního obsahu, přinášet divákům zábavu a samozřejmě zachovat stávající nezávislé a objektivní zpravodajství," dodal Stoessel.

CME patří mezi přední mediální a zábavní společnosti ve střední a východní Evropě. Provozuje 30 televizních kanálů, jak bezplatných, tak placených a pokrývá svým vysíláním na pěti trzích území se 45 miliony diváků. CME loni zvýšila provozní zisk o šest procent. V konstantních kurzech se zvýšil o 11 procent na 187,3 milionu dolarů. Firma také splatila dluh v objemu 150 milionů eur. V České republice CME zvýšila provozní zisk OIBDA o 7,4 procenta na 101,6 milionu dolarů.

Skupina PPF investuje do řady odvětví, od finančních služeb přes telekomunikace, biotechnologie, nemovitosti až po strojírenství. PPF působí v Evropě, Asii a Severní Americe. Skupina vlastní aktiva téměř 49 miliard eur a zaměstnává celosvětově 135.000 lidí.