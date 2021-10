Pozváním Válka do vlády chce Babiš hodit odpovědnost na opozici, míní Fiala

Praha - Premiér a šéf hnutí ANO Andrej Babiš by měl zajistit, aby ministr zdravotnictví Adama Vojtěch (za ANO) zůstal ve funkci. Házet odpovědnost na opozici je absurdní a nepřijatelné, uvedl dnes předseda ODS a lídr koalice Spolu a STAN s Piráty Petr Fiala k pozvání člena TOP 09 Vlastimila Válka do vlády. Po jednání lídrů tvořícího se kabinetu Fiala řekl, že uskupení dosud nemá kandidáty na vládní posty.

Válka k jednáním vyzval minulý týden předseda vlády, chtěl také aby se experti koalice vyslovili k připravovaným změnám koronavirových opatření. Ti to dnes odmítli s tím, že nemají dostatek dat.

Vojtěch by podle dosavadních dohod měl v čele resortu skončit k 1. listopadu a odejít do diplomatických služeb. Fiala Babišovu myšlenku, aby po něm nastoupil Válek a končící vláda by se tak mísila s nastupující, označil za "něco tak absurdního, že to nikdy neslyšel". Babiš se podle něj snaží opozici zatáhnout do rozhodování a házet na ni odpovědnost, přitom ji dříve k jednáním o covidu nepustil. "Kdyby s námi (vláda) diskutovala, posunuli jsme se dál," uvedl.

Vojtěch ve středu vládě navrhne, aby personál restaurací musel kontrolovat testy či očkování zákazníků. Chce také obnovit povinné nošení respirátorů uvnitř v zaměstnání. Kabinetu předloží znovu návrh na zkrácení doby platnosti negativních testů na covid-19, zároveň ale chce zkrátit dobu karantény, pokud bude ukončena negativním PCR testem. Od prosince by také testy neměly být hrazeny ze zdravotního pojištění, pokud je nenařídí lékař či hygienická služba.

Podle ministra dál platí, že vláda nechce znovu zavírat obchody či služby, ale mohou se zavádět režimová opatření. Nošení respirátorů by se podle něj mělo nově vztahovat na všechny vnitřní prostory.

Opozice souhlasí se zkrácením karantény, dobrovolné testování by podle AntiCovid týmu by ale mělo dál být hrazeno ze zdravotního pojištění. Doporučuje posílit kampaň k očkování a lokální opatření.