Pozůstatky lodi nalezené v Dyji v Břeclavi zakonzervují odborníci v Německu

Břeclav - Archeologové s pomocí potápěčů o víkendu vyzvedli z rybníku u zámečku Pohansko v Břeclavi fragmenty lodi nalezené v roce 2019 v Dyji. Ve speciální nádobě, v níž budou ponořené do vody, je zástupci břeclavského muzea posílají do specializovaného zařízení v Německu ke konzervaci. Informovala o tom břeclavská radnice na svém facebookovém profilu.

Na pozůstatky lodi upozornil archeology v roce 2019 při těžbě štěrkopísku v Dyji náhodný kolemjdoucí. Archeologové tehdy fragmenty z Dyje vyzvedli, ale aby na vzduchu neutrpěly újmu, uložili je pod hladinu rybníka u zámečku Pohansko. Část materiálu ale zaslali k analýze, která měla nález časově zařadit.

Původně archeologové věřili, že by mohlo jít o pravěký člun, tento typ lodi se podle nich používal už od mladší doby kamenné, odborná analýza jej ale označila za mnohem mladší. "Kousek lodi jsme v předchozích letech podrobili radiokarbonové metodě určování stáří materiálu. S největší pravděpodobností se jedná o plavidlo, které vzniklo mezi roky 1700 a 1800 našeho letopočtu, tedy v období raného novověku. Z hlediska řeky Dyje se jedná o naprostý unikát. V této řece se nikdy nic podobného nenašlo," uvedl archeolog Libor Kalčík.

Konzervaci lodi zástupci břeclavského muzea zajistili ve specializovaném zařízení v německém Schleswigu. Konzervace bude trvat nejméně sedm let. "Do Německa pojedou fragmenty lodi ponořené do vody z řeky Dyje ve speciální nádobě, aby na vzduchu nedegradovaly. Po procesu konzervace kusů lodi, z nichž největší měří přes tři metry, bychom je rádi vystavili v expozici přímo v Břeclavi," uvedl ředitel břeclavského muzea Petr Dlouhý.

Plánovaná expozice by měla zdůraznit význam Dyje v průběhu osidlování dnešní Břeclavi a jejího okolí. Kromě virtuálního modelu lodi chce muzeum nechat vytvořit také její zmenšený model.