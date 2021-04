Pozůstalý: Ve Vrběticích by měla být pietní akce za oběti výbuchu

Praha - Ve Vrběticích by se měla konat pieta za účasti ústavních činitelů, která by uctila památku dvou obětí výbuchu munice v roce 2014. Toto přání dnes v pořadu Otázky Václava Moravce vyslovil Ondřej Havránek, syn jednoho ze dvou zaměstnanců firmy Imex Group, kteří zahynuli při první explozi. Havránek se také ohradil proti slovům prezidenta Miloše Zemana, který bere stejně vážně vyšetřovací verzi o účasti ruské tajné služby na výbuchu i tu, podle níž munice explodovala v důsledku neodborné manipulace. Havránek chce proto napsat prezidentovi otevřený dopis.

Prezident Zeman podle Havránka způsobem, jaký situaci prezentuje, zpochybňuje práci orgánů činných v trestním řízení, Národní centrály organizovaného zločinu i Bezpečnostní informační služby. "Z pozice prezidenta by vyjádření mělo vyznívat zcela jiným způsobem," uvedl Havránek.

Havránek, který v této souvislosti do médií promluvil poprvé, uvedl, že případná pietní akce by měla vzdát čest obětím výbuchů i všem, kterých se tragická událost dotkla. Dosud pozůstalí jednali pouze s vyšetřovateli případu. Představitelé vlády nikoho z rodin obětí výbuchu během posledních dní nekontaktovali. Havránek ale od vlády ani nic takového neočekává a neví, co by mělo být předmětem jednání. "Očekávám jen to, že budou podniknuty všechny možné kroky k tomu, aby viníci události byli potrestáni," řekl.

"Já tím, že jsem do toho osobně zainteresován, tak jsem sledoval vše, co vyšlo ve veřejných zdrojích a mnohokrát byl zveřejněn jakýsi časový sled těch událostí," uvedl Havránek v reakci na Zemanova slova o dvou vyšetřovacích verzích. "Pokud se tedy pan prezident mohl seznámit s časovým sledem té události, už pouze z tohoto by musel usoudit, že v tak krátkém časovém sledu, když náš otec odjel z jednoho místa, ve kterém pracoval a odjel do skladu číslo 16, který následně explodoval, uběhla tak krátká doba, že je vyloučeno, aby tam buď otec, nebo popřípadě jeho kolega Petřík mohli s něčím neopatrně nakládat," řekl Havránek.