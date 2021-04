Pozitivní trend pokračuje, kvůli mutaci neotevřou školy na Děčínsku

Praha - Pozitivní trend vývoje epidemie covidu-19 v Česku podle ministra zdravotnictví Petra Arenbergera (za ANO) dál pokračuje. Snižují se podle něj všechny ukazatele, jako jsou počty nových případů, relativní pozitivita testů nebo počet nových pacientů v nemocnicích. Podotkl ale, že jsou ještě významné mezikrajové rozdíly. Nejhorší situace je na Děčínsku, ministerstvo zdravotnictví tak schválilo, že se tam školy v pondělí spolu s ostatními v zemi neotevřou. Navíc se tam podle ministra objevily dva případy brazilské mutace. Ministr dnes potvrdil, že v celém Česku budou od pondělka povoleny veškeré sportovní aktivity venku v maximálně dvacetičlenných skupinách, vnitřní sportoviště ale zůstanou pro amatéry uzavřena. Zdravotníci ve čtvrtek aplikovali téměř 59.000 dávek vakcíny proti covidu, což je nejvíc od začátku očkování.

Nově potvrzených případů koronaviru přibylo ve čtvrtek přes 5200, což bylo nejméně v pracovní den od poloviny prosince. Počet hospitalizovaných s covidem klesl o 500 na 6144 pacientů, a je tak nejnižší od poloviny února. "Epidemiologická situace se pomalu zlepšuje. Nevidíme ještě efekt Velikonoc, který nám s těmi čísly může pořád ještě trošku zamíchat," podotkl ale ministr. Podle něj už většina krajů hlásí pokles hospitalizovaných. K běžnému provozu se vracejí například některá oddělení ve středočeských nemocnicích, první oddělení blokované covidem dnes obnovila i Fakultní nemocnice Hradec Králové. Většina nemocnic v Plzeňském kraji zrušila stav hromadného postižení osob.

Stejně jako zpomaluje epidemie, klesají pomalu také počty zemřelých, stále však zůstávají denně v trojciferných číslech. S nákazou dosud v zemi zemřelo přes 27.600 lidí. V přepočtu na obyvatele za poslední dva týdny má nyní ze zemí v EU nejvíce mrtvých Maďarsko (356 na milion obyvatel), ČR je s 210 mrtvými na třetím místě za Bulharskem. Podle počtu nakažených koronavirem za posledních 14 dní je Česko čtvrté nejhorší v EU.

Čtvrteční počet očkovaných byl sice dosud rekordní, v polovině března ovšem premiér Andrej Babiš (ANO) řekl, že cílem je očkovat po Velikonocích 100.000 lidí denně. Kapacity očkovacích center a ordinací, kde očkují praktičtí lékaři, jsou pro takové tempo dostatečné, málo je ale vakcíny. Alespoň jednu dávku dosud dostalo 1,971.079 lidí, oběma potřebnými dávkami je očkováno 663.000 lidí. Od pondělí se budou moci k očkování registrovat zbývající chroničtí pacienti, kteří k němu zatím neměli přístup. Od středy se budou moci hlásit i lidé starší 65 let. V Praze bude 3. května spuštěno velkokapacitní očkovací centrum v O2 universum, za den zvládne aplikovat vakcínu asi 7000 lidí, řekl premiér po dnešní prohlídce centra. Původně se předpokládalo, že centrum začne fungovat tento týden. Jeho spuštění ale bylo odloženo na začátek května kvůli nedostatku vakcín.

Podle Babiše bude muset Česko od října připravit strategii očkování proti covidu-19 na léta 2022 a 2023. Důvodem jsem mutace koronaviru, kvůli kterým zřejmě bude nutné obyvatele v budoucnu přeočkovat. Na ministerstvu zdravotnictví by měl vzniknout kvalifikovaný tým, který bude mít na starosti očkování. Ministr zdravotnictví dnes novinářům řekl, že Česko nepůjde ve věci ruské vakcíny Sputnik V slovenskou cestou. Nebude jej dovážet dříve, než bude mít v pořádku "papíry". Na Slovensko byla očkovací látka před časem dovezena, tamní léková agentura k ní ale dosud nevydala stanovisko s odůvodněním, že výrobce neposkytl značnou část požadovaných údajů. Sputnik V zatím nemá registraci pro použití v EU. Arenberger požádal o informace o Sputniku tuzemský Státní ústav pro kontrolu léčiv (SÚKL). Materiály se podle něj nyní kompletují.

Arenberger, který je ve funkci ministra od středy, dnes také na dotaz novinářů uvedl, že novými náměstky na ministerstvu zdravotnictví budou primář interní kliniky vinohradské nemocnice Martin Havrda a ředitel brněnské nemocnice u svaté Anny Vlastimil Vajdák. Nynější takzvaně političtí náměstci, pod které nespadá žádná sekce ministerstva s odbornou agendou, skončí. Podle ministra sami nabídli rezignaci.

Ministerstvo pod Arenbergerovým vedením bude ve spolupráci s epidemiology, průmyslem a dalšími skupinami připravovat nová pravidla pro zmírňování opatření proti šíření covidu-19 místo dosavadního protiepidemického systému nazývaného PES. První varianta by měla být hotová zhruba za dva týdny. Podle ministra nepůjde o tabulku, ale spíš o "balíčky k rozvolňování". Zmírnění opatření by se mělo řídit zejména sedmidenním nebo čtrnáctidenním počtem případů na 100.000 obyvatel, podílem pozitivních testů a zatížení zdravotnických zařízením.

Arenberger z lékařského hlediska souhlasí se stanoviskem Mezioborové skupiny pro epidemické situace, že pondělní zmírnění opatření je výrazné. Zachovat víc omezení, například zakázat shromažďování, podle něj neumožňuje pandemický zákon. "Snažili jsme se omezit jenom to, co víceméně omezit lze podle pandemického zákona. To si třeba neuvědomují ti, kteří doporučují, že by se nemělo rozvolňovat ideálně vůbec," řekl ministr. Samo částečné otevření škol podle něj bude znamenat pohyb asi 400.000 dětí, které budou možná i s rodiči jezdit v hromadné dopravě nebo chodit na nákupy. "Už to je velká epidemiologická zátěž a já jako lékař se s tím plně ztotožňuji," dodal. Podle něj by bylo dobré počkat, jak to změní vývoj epidemie po 14 dnech, a potom se zamyslet nad nějakým dalším rozvolňováním.

Prioritou v současném stavu podle Arenbergera bylo obnovení školní docházky. Nechce ale opomíjet ani sport, proto podle něj bude od pondělí možný alespoň na venkovních sportovištích do 20 lidí. Na vnitřní sportoviště se ale amatéři nedostanou. Přetrvávající uzavření vnitřních sportovišť napadla Česká komora fitness, která se proti tomu ohradila předžalobní výzvou. Ministr si uvědomuje, že plošné uzavření vnitřních sportovišť nebude právně udržitelné dlouho. "U soudu to určitě dopadne v náš neprospěch a jsme si toho vědomi. Nedá se nic dělat, uvažujeme trochu jako doktoři, a ne jako právníci. Aspoň získáme nějaký čas navíc," řekl. Posunutí uvolnění sportu ve vnitřních prostorách podle něj nabídne možnost posoudit epidemiologickou situaci.

Vicepremiér a ministr vnitra Jan Hamáček (ČSSD) na dnešním on-line sjezdu sociálních demokratů ve své hodnotící zprávě řekl, že V Česku by bez ČSSD, Ústředního krizového štábu řízeného ministerstvem vnitra a expertů na ministerstvu práce bylo kvůli epidemii covidu-19 daleko hůř.