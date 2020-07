Pozitivní test na covid-19 měl i hráč hokejové sedmnáctky

Praha - Pozitivní test na koronavirus měl po návratu z reprezentační akce i jeden z hokejistů výběru do 17 let, který hrál minulý týden ve Švýcarsku. V úterý zástupci Českého svazu ledního hokeje potvrdili tři pozitivní testy na covid-19 u trojice hráčů reprezentace do 20 let, jež odehrála v Brně tři přípravná utkání se Slovenskem.

"V případě sedmnáctky je to podobné jako u dvacítky a zjistili jsme to po návratu. V tomto případě jsme přímo v kontaktu s místně příslušnou hygienickou stanicí, která od nás dostala seznam všech účastníků akce a provádí vyšetření případně trasování," řekl ČTK tiskový mluvčí Českého svazu ledního hokeje (ČSLH) Zdeněk Zikmund.

Svěřenci trenéra Václava Eismanna se ze Švýcarska, kde vyhráli dva ze tří zápasů, vrátili již v neděli.

Stejně jako v případě dvacítky ale na tým podle všeho nebude uvalena karanténa, jako se stalo v případě například extraligových celků Litvínova či Českých Budějovic. Jednotliví hráči situaci řeší v místě svého pobytu s příslušnými hygienickými stanicemi.

"Žádné centrální pokyny na to nejsou. Informovali jsme hráče i členy realizačních týmů a jejich povinností je jít za lékařem, který rozhodne o dalším postupu," uvedl Zikmund.

Aktuálně se koná pouze jeden reprezentační kemp, v Benešově trénují ženy. V pondělí pak začne společná příprava osmnáctky ve Zlíně.

"Prázdninový program jsme již v červnu výrazně redukovali. Některé akce v červnu a červenci proběhly bez problémů, teď se objevily tyto dva případy, kterými se zabýváme. Uvidíme, zda to vyústí v nějaké rozhodnutí," uvedl Zikmund. Podle něj aktuálně není v plánu, že by například ženská reprezentace absolvovala v průběhu kempu testy na covid-19. "Není ale vyloučené, že vzhledem k dalším kempům přijmeme nějaká opatření," připustil Zikmund.

Schůzka všech zainteresovaných stran se má na svazu uskutečnit již ve čtvrtek. "V první řadě se budou řešit soutěže, abychom byli připraveni na různé varianty dalšího vývoje. Oficiálně však bude vše posvěcovat až výkonný výbor, který se uskuteční 11. srpna. Hlavně však půjde o strukturu soutěží," řekl Zikmund.

Sérii opatření, které by kluby i další hokejové subjekty měly dodržovat, již zástupci ČSLH zveřejnili dříve. "Jedná se ale o obecná doporučení, neboť centrálně lze vše řídit těžko. Na zimních stadionech jsou různé podmínky," řekl Zikmund s tím, že odhalené případy jsou důkazem skutečnosti, že kluby fungují správně. "Kluci po návratu z reprezentační akce nešli hned s ostatními na led, ale nejprve na test," uvedl.

Na reprezentačních akcích se nyní každodenně měří hráčům a hráčkám teplota. "Například v Brně neměl nikdo žádné příznaky," řekl Zikmund a dodal, že po pozitivních testech u hráčů dvacítky byli neprodleně informováni slovenská strana, rozhodčí, zástupce hotelu i dopingoví komisaři.