Praha - Stát bude dělat pouze takové pozemkové úpravy, které budou mít protierozní funkci, nebo budou zadržovat vodu v krajině. Po dnešním prvním jednání národní platformy pro boj proti suchu to novinářům řekl ministr zemědělství Miroslav Toman (za ČSSD). Česká zemědělská univerzita v Praze (ČZU) v tom duchu upraví metodiku státních pozemkových úprav, dodal. MMR vypíše letos na podzim dotační programy za 3,2 miliardy korun. Podporované budou zejména projekty řešící záchyt dešťové vody u bytové výstavby.

Loni šly na pozemkové úpravy skoro dvě miliardy korun, meziročně o 59 procent více. Podle Tomana by se letos celková suma zvyšovat neměla. Na úpravy cest šlo loni 1,14 miliardy korun, na vodohospodářská opatření 210 milionů korun, na protierozní opatření 64 milionů korun a na návrhy. Více peněz se podle Státního pozemkového úřadu na tyto účely vynaložilo pouze v roce 2014, kdy suma přesáhla 2,1 miliardy korun.

"Do konce roku můžeme garantovat soupis hlavních problémů dnešních pozemkových úprav," dodal rektor ČZU Petr Sklenička. Podle něj dosavadní metodika akcentovala ochranu před povodněmi. "Do dneška nereagovala na sucho," dodal. Podle něj se projekty musí připravovat s dlouhodobou vizí a měly by již reagovat na postupnou klimatickou změnu.

Ministerstvo chce podle Tomana také co nejdřív sepsat všechny meliorizační systémy. "Stejně, jako meliorace můžou vodu odvádět, tak ji tam také můžou zadržovat," řekl Toman. Podle ministra životního prostředí Richarda Brabce (ANO) se mají všechny projekty související se suchem zrychlit. Podle něj se na nich mělo začít pracovat před 15 lety, ale ve skutečnosti se začalo před čtyřmi roky.

Jednání národní platformy na boj se suchem se dnes zúčastnili ministr Toman, ministr Brabec a ministryně pro místní rozvoj Klára Dostálová (za ANO). Dále například ředitel Českého hydrometeorologického ústavu Mark Rieder a hydrolog Bohumír Janský.

MMR vypíše dotace za 3,2 mld. Kč, podpořit chce boj se suchem

Ministerstvo pro místní rozvoj (MMR) vypíše letos na podzim národní dotační programy za 3,2 miliardy korun. Podporovat chce zejména projekty, které řeší například záchyt dešťové vody u bytové výstavby nebo budování vsakovacích pásů při modernizaci místních komunikací. ČTK to dnes po jednání národní platformy odborníků na boj se suchem řekla ministryně Klára Dostálová (za ANO).

"Byli jsme velmi úspěšní v rámci vyjednávání státního rozpočtu. Na národní dotační programy, které jsou všechny určeny obcím, jsme nikdy neměli tolik peněz. Jde o 3,2 miliardy a nejvíce toho půjde na sportoviště, doprovodnou infrastrukturu, cestovní ruch, místní komunikace, bytovou politiku," řekla Dostálová.

Prioritně budou vzhledem k obrovské konkurenci podporovány takové projekty, které budou řešit nejen výstavbu, ale zároveň i problém se suchem. "Kdo udělá u místní komunikace vsakovací pásy, dostane například plus tři body. Jde o hodnotící kritéria," podotkla ministryně. "Stát dává dotace, může si tedy i určit podmínky, aby se naplňovaly všechny záležitosti a projekty spojené s vodou," dodala.

Kromě dotační motivační složky vnímá ministerstvo další dvě oblasti, v nichž by mohlo v této situaci pomoci. Za prvé jde o územní plánování. "Je potřeba do plánů dostat jako povinnou součást zadržování vody v krajině," řekla Dostálová.

Další oblastí je legislativa. "Navazuje to na rekodifikaci stavebního práva. Už příští týden přijdeme s návrhy rekodifikace, harmonogramem a konkrétními kroky. Jedním z nich je vytvoření národní dokumentace, jež by byla závazná pro projektování a týkala by se veřejných zájmů a strategických projektů a investic," uvedla ministryně.

Na úřadu vlády se dnes poprvé sešla národní platforma odborníků na boj se suchem, ve které jsou kromě MMR zastoupena i ministerstva životního prostředí a zemědělství. Jednání se také zúčastnili například ředitel Českého hydrometeorologického ústavu Mark Rieder a hydrolog Bohumír Jánský. Koalice má v plánu scházet se minimálně jednou za dva měsíce, případně i častěji.