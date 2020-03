Pozastavení EET je podle odborníků zásadní pomocí podnikatelům

Praha - Zásadní pomocí podnikatelům a firmám je z dnešních vládou schválených opatření v oblasti daní pozastavení elektronické evidence tržeb (EET) a návrh na umoření daňové ztráty zpětně. Samotné opatření ohledně daňové ztráty je spíše dlouhodobé opatření, které se projeví až za rok. Na dotaz ČTK to uvedli daňoví odborníci. Prominutí zálohy u daně z příjmu za druhé čtvrtletí pak podle nich pouze umožní podnikatelů, kteří vykážou ztrátu, nežádat o její prominutí.

Vláda dnes odsouhlasila na návrh ministerstva financí pozastavení EET po dobu trvání nouzového stavu a následujících tří měsíců či prominutí červnové zálohy na daň z příjmů u fyzických i právnických osob. Firmy budou také moci umořit případnou letošní daňovou ztrátu zpětně a ministerstvo financí plošně promine pokuty za pozdě podané daňové přiznání k dani z nabytí nemovitých věcí nebo úhradu daně.

"Odsun třetí a čtvrté vlny EET, jejíž účinnost měla nastat od května, představuje v současné situaci nezbytný krok. Řada podnikatelů by nebyla schopna se na začátek evidence řádně připravit. Stejně tak si lze těžko představit, že by se do zavádění EET nyní zapojili lékaři, na které se poslední vlna EET rovněž vztahuje," uvedl partner poradenské skupiny Apogeo Jiří Žežulka.

Pozastavení EET podle Gabriely Ivanco z poradenské společnosti Mazars představuje plošné snížení administrativní zátěže a vychází vstříc těm poplatníkům, kteří by mohli v souvislosti s EET čelit technickým komplikacím. "Je to opatření, které podnikatelům pomůže a státní rozpočet nepřijde o žádné peníze," dodal Martin Tuček z poradenské společnosti BDO.

Možnost uplatnit ztrátu zpětně pak podle něj pro firmy fakticky znamená zpětné získání části již odvedené daně. Podmínkou ale bude vyměření ztráty roku 2020 ze strany finanční správy, které lze předpokládat až koncem dubna nebo července 2021. "Ke skutečnému finančnímu toku dojde teprve po vyměření daně na základě dodatečného daňového přiznání, tedy po dalších dvou měsících. Myšlenka pozitivní, technika originální, finanční tok celkem časově vzdálený," uvedl Tuček.

Žežulka možnost odečíst letošní vytvořenou ztrátu zpětně hodnotí kladně. Ale i on vidí problém v dlouhém časovém horizontu. "Je tedy otázkou, zda tato pomoc nepřijde pro některé podnikatele pozdě," uvedl.

U prominutí druhé čtvrtletní zálohy u daně z příjmu Žežulka upozornil, že to není pomocí v pravém slova smyslu. Nejpostiženějších obory podle něj ve druhém čtvrtletí budou čelit propadu tržeb a ztrátám. Takže jim tak fakticky nevznikne ani povinnost odvádět zálohu. "Prominutí zálohy za druhé čtvrtletí tedy fakticky ulehčí podnikatelům pouze v tom, že o prominutí nemusí žádat. Pro zachování cash flow podnikatelů by bylo vhodné prominout i zálohu na daň z příjmů, která byla splatná v prvním čtvrtletí tohoto roku," uvedl.

Celkově ale naprostá většina uvedených i dosud zaváděných opatření má podle Ivanco fakticky podobu bezúročné půjčky, kdy poplatník bude povinen peníze nakonec státu odvést, jen s určitým zpožděním. "Výjimkou je institut daňové ztráty, který naopak umožní získat dodatečné fondy ve formě přeplatku na dani dříve, než ve standardních lhůtách," uvedla.