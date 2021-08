Požáry v Řecku pomáhají hasit stovky zahraničních hasičů včetně českých

Atény/Praha - Lesní požáry v Řecku pomáhají hasit či se k chystají stovky hasičů a desítky kusů techniky, jež vyslalo 22 zemí. V neděli večer jim na twitteru poděkoval řecký premiér Kyriakos Mitsotakis. Mezi zeměmi, které Řecku pomáhají zvládnout nejhorší požáry za poslední desítky let, je i Česká republika. Čeští hasiči, kteří vyrazili na cestu v sobotu dopoledne z jižní Moravy, přijeli do jihoevropské země v neděli večer. Kolem dnešních 10:00 by měli dorazit ke městu Megalopolis na poloostrově Peloponés.

"Chci vyjádřit naši upřímnou vděčnost všem zemím, které vyslaly pomoc a prostředky na hašení požárů," uvedl Mitsotakis. Polovinu z 22 těchto zemí tvoří členové Evropské unie. Kromě Česka jsou mezi nimi i Slovensko, Rakousko, Německo, Francie či Polsko.

Zahraniční hasiči se již zapojili do boje s ohněm. Šéf řecké civilní ochrany Nikos Chardalias řekl, že v neděli pomáhaly s hašením požárů na ostrově Euboia zhruba dvě stovky hasičů z Rumunska a Ukrajiny. Právě požáry na tomto ostrově patří k těm nejhorším, kterým v posledních dnech Řecko čelí.

Podle informací českého hasičského sboru český konvoj 15 hasičských vozů s 36 hasiči překročil hranici mezi Bulharskem a Řeckem v neděli kolem 20:00 a nad ránem dorazil do Atén. Dnes dopoledne by měli hasiči dorazit do místa nasazení, které je poblíž města Megalopolis. "Noční přesun k Athénám proběhl bez komplikací. Na místní hasičské stanici jsme doplnili palivo, naplnili cisterny vodou a přesouváme se do místa nasazení poblíž města Megalopolis, v jihozápadní části Arkádie, kam bychom měli dorazit kolem 10:00," uvedl sbor na twitteru.

Přesné úkoly, které je čekají, se čeští hasiči od řeckých kolegů dozví až na místě. "Vůbec netušíme, jestli se Řekové soustředí na obranu a evakuaci, nebo se pokouší hasiči omezit průběh těch lesních požárů," řekl Radiožurnálu velitel jednotky Richard Franc. Češi už se setkali s řeckým styčným důstojníkem, který je bude provázet po celou dobu nasazení v zemi.

Největší pomoc Řecku slíbila Francie: 243 hasiči, tři letadla na hašení požárů a 58 kusů jiné techniky. Ze Slovenska vyjelo v neděli do Řecka 75 požárníků a 30 kusů techniky.

Podle šéfa řecké civilní ochrany Chardaliase ostrov Euboia čekala další těžká noc. V neděli pozdě večer na severu ostrova vypukl další velký požár.

Jen na nejhůře postiženém ostrově Euboia shořelo už přes 35.000 hektarů lesů a půdy a popelem lehly stovky domů. Celkem už letos v Řecku shořelo 70.000 hektarů země, z toho 56.000 za posledních deset dní, uvádí Evropský systém informací o lesních požárů (EFFIS). V předchozích letech v oblasti za deset dní letních veder v průměru shořelo 1700 hektarů zeleně.

Nasazení letecké techniky v místě požárů je velmi problematické kvůli turbulencím, silnému dýmu a nízké viditelnosti. Na ostrově Zakynthos při hašení jednoho z menších požárů havarovalo letadlo, které se ho hasit plameny. Při nehodě nebyl podle hasičů nikdo zraněn, uvedla AFP.

Požáry se v Řecku rozhořely během týden trvající vlny veder, která je nejhorší za posledních 30 let. Příčinu jejich vzniku vyšetřují i místní úřady. V pátek byli na různých místech země zatčeni tři lidé kvůli podezření, že ohně zapálili, ve dvou případech úmyslně. V sobotu odpoledne byl na předměstí Atén zatčen 47letý muž, který zapálil dva ohně v místním lesíku a podpálil čtyři kontejnery na odpad, informovala o agentura AP.