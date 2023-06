Požáry v kanadské provincii Québec zhoršily ovzduší v Torontu i v New Yorku

Ottawa/New York - Rozsáhlé lesní požáry v kanadské provincii Québec výrazně zhoršily kvalitu ovzduší v některých velkých kanadských městech, například v Torontu či v Ottawě. Zhoršily ale i stav ovzduší v severovýchodní části USA včetně New Yorku, píše dnes agentura AP. Newyorský starosta Eric Adams vyzval obyvatele, aby omezili pohyb venku.

Kanadské úřady vydaly varování před zhoršenou kvalitou vzduchu v některých velkých městech, uvedla stanice BBC. V hlavním městě Ottawě je situace "velmi nebezpečná" pro zdraví obyvatel a výstraha před nebezpečnou kvalitou ovzduší platí mimo jiné i v nejlidnatějším kanadském městě Torontu.

Dopady požárů pociťují také lidé v severovýchodní části USA. New York v úterý zahalil kouřový opar. Podle portálu Iqair, který srovnává kvalitu ovzduší ve světě, měl New York dnes ráno druhé nejvíce znečištěné ovzduší na světě po Dillí. Ve srovnání s úterním večerem se však kvalita ovzduší mírně zlepšila. Starosta Adams a místní úřady vyzvali obyvatele, aby příliš nevětrali a omezili pohyb venku. Chránit by se měli především senioři či děti.

Situace je problematická zejména pro lidi, kteří mají nějaké onemocnění dýchacích cest. "Během těchto dnů se zvýšeným znečištěním ovzduší registrujeme větší počet návštěv nemocnic," řekl stanici BBC profesor na univerzitě v Torontu Matthew Adams. Lidé mohou zaznamenat krátkodobé potíže s dýcháním. V oblastech, kde se lesní požáry vyskytují často, však znečištění může přispět k vzniku dlouhodobých nemocí, například rakoviny.