Požáry v Kalifornii letos zřejmě opět zničily tisíce sekvojovců obrovských

Sacramento (USA) - Lesní požáry v americkém státě Kalifornie letos spálily tři až pět procent všech sekvojovců obrovských, neboli 2261 až 3637 těchto vzácných stromů. S tímto odhadem přišla minulý týden americká správa národních parků. V součtu s loňským rokem tak mohla být podle agentury AP zničena až skoro pětina exemplářů nejmohutnějšího stromu na světě.

Loňská sezona požárů byla v tomto směru ještě výrazně ničivější než ta letošní, když podle oficiálních čísel shořelo mezi 7500 a 10.400 sekvojovci obrovskými. Jejich celková populace se letos odhadovala na zhruba 75.000 kusů a správci mají obavy, že v důsledku škod z posledních dvou sezon a let 2015 až 2017 se v částech národního parku Sequoia porosty nebudou schopny samy obnovovat.

Sekvojovce obrovské jsou největšími stromy na Zemi co do objemu a vyskytují se pouze v několika desítkách hájů na západní straně pohoří Sierra Nevada. Požáry těmto stromům, které mohou narůst do výšky až 90 metrů, do jisté míry prospívají, neboť plameny vyčistí půdu kolem stromu a zlikvidují ostatní dřeviny, které s těmito giganty soupeří o sluneční paprsky. Sekvojovce byly kdysi považovány za takřka ohnivzdorné, nyní jsou však v ohrožení v důsledku rostoucí intenzity požárů spojené s klimatickými změnami.

"Mohutné požáry, které dosahují takového žáru a takových výšek, aby zabily tolik sekvojovců obrovských, podtrhují dopady klimatických změn," napsala AP. Připomenula, že v loňském i letošním roce lesní požáry v Kalifornii spálily vždy větší území než v kterémkoli z předchozích roků. Státní lesnický úřad Cal Fire za aktuální sezonu požárů hlásí asi 12.500 spálených kilometrů čtverečních, což je plocha odpovídající skoro šestině rozlohy České republiky.

Dvojice ohňů s názvy KNP Complex a Windy letos zachvátila přes 25 hájů se sekvojovci obrovskými. "Alarmující realita je taková, že jsme byli svědky další velké ztráty v rámci konečné populace těchto ikonických stromů," komentoval následky šéf národních parků Sequoia a Kings Canyon Clay Jordan. "Jakkoli úchvatné tyhle stromy jsou, nemůžeme je brát jako samozřejmost. Chceme-li zajistit, že tady budou i pro naše děti a vnoučata a pravnoučata, nemůžeme být nečinní," dodal.

Nepříznivý trend z posledních let by vzhledem k vývoji globálního klimatu a sucha za západě Spojených států mohl pokračovat, uvádí zpravodajský web Axios. Podotýká, že z 20 nejhorších lesních požárů v dějinách Kalifornie hořelo 14 od roku 2010, zatímco šest ze sedmi největších ohňů zasáhlo nejlidnatější americký stát za poslední dva roky.