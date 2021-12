Požáry u amerického Denveru donutily k evakuaci desetitisíce lidí

Washington - Kvůli rychle postupujícím požárům porostu dostalo v USA příkaz k evakuaci přes 30.000 lidí ze dvou měst poblíž Denveru. Podle stanice CNN se zranilo šest lidí. Oheň ve státě Colorado zahltil části měst Louisville a Superior, uzavřen kvůli němu musel být i úsek dálnice číslo 36. Podle místního šerifa už shořely stovky budov včetně obytných domů a nákupního centra.

Ohně vzplály ve dvou ohniscích, z nichž jedno se již podařilo uhasit. Hořet začalo pravděpodobně od strženého elektrického vedení. Oblast má za sebou nezvykle suchý prosinec a šíření plamenů napomáhal silný vítr.

Domovy muselo opustit všech 13.000 obyvatel města Superior a také 21.000 lidí z blízkého Louisvillu.

Podle šerifa Joea Pelleho shořelo v Superioru 580 domů včetně nákupního centra a hotelu. Vichr dosahující v nárazech rychlosti až 185 kilometrů za hodinu pomáhal rychlému šíření plamenů. Zranilo se šest lidí, kteří jsou v péči nemocnice v Broomfieldu. Pelle řekl, že "vzhledem k rozsahu a intenzitě požáru, který zasáhl hustě obydlenou oblast, nebude překvapením, když budou další zranění nebo mrtví".

Coloradský guvernér Jared Polis vyhlásil mimořádný stav a řekl, že se plameny šíří územím o šířce fotbalového hřiště.

Města Louisville a Superior jsou od sebe vzdálená asi šest kilometrů a leží nedaleko stotisícového Boulderu.

Pro evakuované lidi nakažené covidem-19 bylo zřízeno zvláštní evakuační centrum. Úřady vyzývaly k okamžité evakuaci bez prodlení. Někde byl tak hustý dým, že se lidé vydali špatným směrem a mířili k ohniskům.

Na silnicích vedoucích z Louisvillu se tvořily dlouhé kolony. Podle starosty Clinta Folsoma oheň v katastru obce zničil několik stovek domů a evakuace se dotkla rovněž pacientů místní nemocnice.

Polis řekl, že požáry už zničily plochu o rozloze zhruba 650 hektarů. Dodavatel elektrické energie Xcel Energy odhadl, že bez dodávek proudu je v postižené oblasti asi 28.000 odběratelů.

Podle meteorologické předpovědi by se měl vítr do dnešního rána místního času utišit a má nastat radiální změna počasí. K oblasti míří studená fronta a začne sněžit. Do soboty může napadnout 12 až 24 centimetrů sněhu.

List The Washington Post upozornil, že ze statistik vyplývá, že v Coloradu přibývá ničivých požárů. Od roku 2001 jich bylo 20 a čtyři z nich stát postihly v minulých třech letech. Příčinou je teplejší počasí a sucho.