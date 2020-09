Požáry na západě USA mají 15 obětí, Oregon evakuuje tisíce lidí

Los Angeles - Požáry, s nimiž bojuje několik států na západě USA, mají 15 obětí a jenom v Kalifornii se pohřešuje 16 dalších lidí. Stát Oregon nařídil evakuaci půl milionu osob, tedy více než desetiny občanů. Kromě Kalifornie a Oregonu je značně zasažen rovněž stát Washington.

V Kalifornii je podle stanice CNN nejméně 24 velkých ohnisek požárů a ve čtvrtek tam objevili těla sedmi obětí. Počet mrtvých v Kalifornii tak stoupl na deset, nejméně pět dalších osob přišlo tento týden o život ve Washingtonu a Oregonu.

V asi pětimilionovém Oregonu bylo nuceno opustit své domovy 500.000 lidí a podle místních úřadů bude zřejmě nutné v evakuaci pokračovat. Některé obce na jihu státu lehly popelem a oheň sílí navzdory úsilí hasičů. V Oregonu se nyní pokoušejí zmírnit oheň na 365.000 hektarech pozemků, což je rozloha větší než Karlovarský kraj. Guvernérka Kate Brownová řekla, že Oregon ještě nikdy nezažil tak rozsáhlé a nekontrolovatelně se šířící požáry.

Podle CNN jsou do záchranných prací zapojeni hasiči z celých USA. Až 100 ohnisek je hlášeno celkem z 12 západoamerických států. Oheň tam zdevastoval plochu o více než 18.000 kilometrů čtverečních, což je přibližně čtvrtina území ČR.

Jak píše list The New York Times, vědci situaci na západě USA považují za důsledek klimatické změny. Jde podle nich o víc než nakupení katastrofických situací na jednotlivých místech. Projevuje se to, nač dlouho upozorňují, totiž souběh katastrofických a vzájemně se překrývajících událostí.

Horka v Kalifornii vyvolala mimořádné sucho, kvůli němuž jsou požáry tak rozsáhlé - na letošek připadá šest z 20 největších požárů, jaké kdy Kalifornie zaznamenala. Plameny nejen vyhánějí lidi z domovů, ale uvolňují také nebezpečné chemikálie, jež se dostávají do zdrojů pitné vody.

Globální klimatické změně situaci připisuje i kalifornský guvernér Gavin Newsom. "Jestli popíráte změnu klimatu, přijeďte do Kalifornie," řekl nedávno.