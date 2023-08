Požáry na havajském ostrově Maui mají už 53 obětí

Honolulu - Počet obětí ničivých lesních požárů na havajském ostrově Maui vystoupil na 53, oznámily dnes havajské úřady. Ke čtvrtečnímu poledni místního času se podle prohlášení okresu Maui počet potvrzených úmrtí zvýšil z 36 o dalších 17. Havajský guvernér Josh Green televizi CNN řekl, že mohlo shořet až 1700 budov. Škody na majetku se podle něj vyšplhají na miliardy dolarů, ubytovat bude třeba tisíce lidí a obnova města potrvá roky. Mnoho lidí se stále pohřešuje, jejich přesný počet je ale podle policie v tuto chvíli těžké odhadnout.

Požáry na Maui Green označil za pravděpodobně "nejhorší přírodní katastrofu v historii státu Havaj". Podle guvernéra lze očekávat, že počet obětí poroste, jelikož pátrání po nezvěstných pokračuje. Na tiskové konferenci guvernér uvedl, že bude potřeba ubytovat tisíce lidí, kteří přišli o střechu nad hlavou. Úřady se nyní snaží zajistit 2000 pokojů a budou kontaktovat hotely. "Pokud máte možnost někoho ubytovat, prosím zvažte to," vyzval guvernér obyvatele.

V rozhovoru se CNN Green zmínil cunami z roku 1960, která si vyžádala 61 mrtvých. "Obávám se, že počet mrtvých bude tentokrát výrazně vyšší," řekl.

Na Maui, který je s rozlohou přes 1800 kilometrů čtverečných po Havaji druhým největším z osmi hlavních havajských ostrovů v severovýchodní části Pacifiku, v úterý večer propukly nejméně tři požáry. Silný vítr na ostrově napomáhal šíření plamenů a ztěžoval práci záchranným složkám. Požár způsobil exploze na čerpacích stanicích a v přístavních skladech pohonných hmot a ničil i lodě kotvící u pobřeží. Plameny se rozšířily tak rychle, že někteří obyvatelé museli před živlem prchat do oceánu.

Nejvíce postiženo bylo město Lahaina na západě ostrova, kde plameny podle leteckých záběrů zničily celé čtvrti, včetně historického centra. Podle úřadů je požár, který zasáhl Lahainu, nyní pod kontrolou z 80 procent. Hasiči bojují s dalšími dvěma velkými požáry ve východnější části ostrova, přičemž bližší z nich v Kihei je pod kontrolou ze 70 procent. Třetí požár zasáhl kopce ve střední části ostrova.

V Lahaině, která kdysi byla hlavním městem havajského království, to nyní podle zpravodaje CNN Billa Weira vypadá, "jako by tam vybuchla bomba". "Plameny se rozšířily tak rychle, že celé domy shořely během několika minut," uvedl. Na sociálních sítích se dříve objevilo video, které zachycuje, jak na jedné z ulic ve městě hoří téměř každý dům. Autor videa byl podle agentury AP evakuován do bezpečí a čeká, až se bude moci vrátit domů.

Guvernér Green zveřejnil video poté, co prošel částí města zdevastovaného požárem. V pozadí jsou vidět trosky budov, z nichž stále stoupá kouř. "Za mnou můžete vidět zkázu v Lahaině...je to neuvěřitelné, je to tragické, byla zničena," uvedl. Dodal, že počet smrtelných obětí bude zřejmě stoupat, stovky rodin byly vysídleny a obnova města bude trvat. Televizi CNN Green řekl, že požár podle nynějších odhadů zničil asi 1700 budov, včetně 80 procent Lahainy. Více než 2000 lidí strávilo podle guvernéra uplynulou noc v nouzovém ubytování a bez elektřiny je na Maui stále 11.000 zákazníků.

Podle havajského úřadu pro cestovní ruch se od úterý podařilo z ostrova Maui evakuovat již 14.000 turistů. Ve čtvrtek po 18:00 místního času (pátek 6:00 SELČ) úřady odhadovaly, že se počet evakuovaných do konce dne zvýší o dalších 14.500. Mnoho dalších lidí ale skončilo ve sportovních halách, kde přespávají na matracích a ve spacácích. Někteří utrpěli popáleniny a další zranění. Pomoci do jednoho z těchto stadionů přišla podle BBC známá moderátorka Oprah Winfreyová, která má na ostrově dům.

Kolik lidí se stále pohřešuje, není zcela jasné. "Upřímně, nevíme, " uvedl policejní ředitel John Pelletier. "Problém je v tom, že nejde elektřina. Není tu internet. Není tu žádné rádiové pokrytí," dodal. Zároveň naznačil, že v Lahaině může být mnoho dosud nenalezených mrtvých. "Město Lahaina je nyní posvátnou půdou," řekl s odkazem na pozůstatky, které ještě nebyly nalezeny. "Musíme je dostat ven," dodal.

Čeští občané na Havaji jsou mimo nebezpečí, MZV doporučuje sledovat web ostrovů Na havajském ostrově Maui zasaženém požáry je podle informací Černínského paláce 12 českých občanů, všichni jsou mimo nebezpečí. Turistům mířícím na Havaj ale doporučuje české ministerstvo zahraničí sledovat situaci na webu ostrovů. Požárem je zasažena i část hlavního havajského ostrova, tam ale nebezpečí v turistických oblastech nehrozí. Úřad je v kontaktu s honorární konzulkou na Honolulu, která je v telefonickém spojení s blízkými českých občanů a poskytuje jim informace. Situaci na ostrovech komplikují výpadky mobilní sítě na ostrově. Na dotaz ČTK to dnes sdělila mluvčí ministerstva Mariana Wernerová. Havajské úřady dnes oznámily, že počet obětí ničivých lesních požárů na ostrově Maui vystoupil na 53, shořelo zřejmě až 1700 budov. Podle havajského úřadu pro cestovní ruch se od úterý podařilo z ostrova Maui evakuovat již 14.000 turistů. Ve čtvrtek po 18:00 místního času (dnes 06:00 SELČ) úřady odhadovaly, že se počet evakuovaných do konce dne zvýší o dalších 14.500. Podle Wernerové požáry nezasáhly turistické resorty a daří se je lokalizovat. Poničeny jsou však mimo jiné věže pro přenos mobilního signálu a kvůli větru může být ohněm dál ohrožena většina závětrných oblastí. Zasažené lokality jsou zcela uzavřené a bez elektřiny, dodala mluvčí MZV.