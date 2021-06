Požárů v uplynulých dnech výrazně přibylo, hasiči varují kvůli suchu a vedru

Praha - Hasiči v uplynulých dvou dnech zaznamenali v Česku 177 požárů, což je výrazně nad normálem. Dlouhodobý denní průměr je 48 požárů. Hasiči proto varují před ohněm i v dalších dnech, kdy má být velmi teplé a suché počasí. Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ) také vydal výstrahu k nebezpečí požárů, která platí pro celou Českou republiku až do pondělní půlnoci.

Hasiči upozorňují, že současné počasí zvyšuje riziko zejména v přírodě, například v lesích nebo na loukách. Oheň se tam může snadno vymknout kontrole. "Při horkém a suchém počasí je nutné, aby občané při pohybu v lese a vůbec v přírodním prostředí (pole, louky, parky,… ), dodržovali základní pravidla, která omezí riziko vzniku požárů," sdělila ČTK mluvčí Hasičského záchranného sboru ČR (HZS ČR) Nicole Studená.

Například ve Středočeském kraji je nyní na rizikových místech zakázáno rozdělávat oheň. Jde třeba o lesy nebo okolí stohů sena či slámy. Zákaz vychází z nařízení kraje z roku 2020 a je vydán právě na základě výstrahy ČHMÚ.

Podle hasičů je momentálně lepší nerozdělávat oheň v lese, jinde v přírodě nebo na volném prostranství, a to v celé zemi. Zdůraznili také, že v lesích je celoročně zakázáno kouřit. Lidé by rovněž měli dodržovat zákaz vypalování trávy a porostů. "Je to nelegální a velice nebezpečná činnost, za kterou vám hrozí pokuty až do výše 25.000 Kč," uvedla mluvčí.

Opatrnost se ale nevztahuje jen na otevřený oheň. Například vysoce hořlavé kapaliny jako benzín, nafta nebo barvy se při vysokých teplotách více odpařují a roste riziko vznícení a výbuchu jejich hořlavých výparů. Lidé je by je proto měli správně skladovat. Požár může způsobit také rozžhavený výfuk automobilu, který se dostane příliš blízko suché trávy.

"Pokud máte podezření, že někde došlo k požáru, ihned volejte hasiče na tísňové linky 150 nebo 112," dodala mluvčí.

Podle předpovědi ČHMÚ se nejvyšší denní teploty dostanou dnes na 33 stupňů Celsia. O víkendu bude ale ještě tepleji, až 36 stupňů. Nad tropickou třicítkou by měly teploty být ještě v pondělí, kdy už ale na většině území ČR bude pršet.