Požár v závodě Juty v Turnově způsobil škodu 160 milionů Kč, hašení skončilo

Majitel Juty odhaduje, že obnova zničené výrobní haly potrvá přes rok

Obnova požárem zničené výrobní haly Juty v Turnově potrvá minimálně rok či rok a půl. Pro ČTK to dnes uvedl majitel firmy Jiří Hlavatý. Nevybavuje si, že by některý z jeho závodů zasáhl tak velký požár jako v noci na dnešek. Podle prvního odhadu je škoda 160 milionů korun. Výrobu hodlá Juta v turnovském závodě zachovat. Podle Hlavatého tam pracuje zhruba 80 lidí a nikoho propouštět nebudou.

"Nepočítám s tím, že bychom snižovali stavy lidí. V žádném případě. Lidé, co tam jsou, budou dál zaměstnaní a převedení na jinou práci," řekl Hlavatý. Přímo v turnovském závodě mají podle něj ještě jednu výrobní halu, která nebyla požárem zasažená.

Co požár způsobilo, Hlavatý zatím neví. "Je to špatné, hrozné, člověk je vyvedený z míry. Nikdy se nám nic takového nestalo v takovém rozsahu. Občas se něco stane, ale takový rozsah nikdo z nás nepamatuje," řekl. "Ale rozhodující je, že se nikomu nic nestalo," zdůraznil. Podle databáze ČTK v turnovském závodě hořelo i v červenci 2021, tehdy šlo o požár střechy. V říjnu 2012 vyjížděli hasiči do turnovské Juty k požáru vzduchotechniky.

Požár v noci na dnešek zničil Jutě v turnovském závodu dvě haly, z toho jednu výrobní zaměřenou na netkané textilie. "Byla komplet celá zničená, jak výrobní stroj, tak i hala. Budeme se s managementem radit, jak dál postupovat, jak se co nejrychleji dostat zpátky do výroby. Každopádně chceme výrobu v té hale obnovit. My odhadujeme, že nám to bude trvat třeba rok, rok a půl, protože jde nejenom o výstavbu nové výrobní haly, ale jde i o to koupit nový výrobní stroj," dodal Hlavatý.

Požár byl hasičům nahlášen v úterý po 22:00, vyhlásili zvláštní, tedy nejvyšší stupeň požárního poplachu. Pod kontrolu dostali hasiči požár dnes kolem 2:00, dohašování a jeho úplná likvidace ale zřejmě potrvá do čtvrtka.

Turnovský závod je jedním z několika závodů největší české textilky v Česku, která v 17 závodech zaměstnává přes 2000 lidí. Těžiště výroby má Juta ve Dvoře Králové nad Labem, kde má osm závodů. Společnost vyrábí textilie pro stavebnictví a zemědělství, umělé trávníky a další technické textilie. Firma vyváží do 64 zemí světa. Za loňský rok přesáhly tržby společnosti devět miliard korun, zisk před zdaněním byl 1,02 miliardy.