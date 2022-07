Požár v NP se v noci nerozšířil, kraj vyhlásí zákaz vstupu do lesů

Hřensko (Děčínsko) - Hasiči u požáru v Národním parku České Švýcarsko zasahují čtvrtý den, evakuováno muselo být za tu dobu odhadem 450 lidí. Přes noc se požár nerozšířil, hasiči dál zasahují na ploše o velikosti 1000 hektarů. Ústecký kraj dnes dopoledne vyhlásí zákaz vstupu do lesů na svém území, zcela uzavřen tak bude i požárem zasažený Národní park České Švýcarsko. Uzavřen je hraniční přechod v Hřensku. Na místo míří hasičské posily z dalších krajů, pomáhají i vrtulníky ze zahraničí. V úterý zasahovalo v místě přes 400 hasičů, dnes by se měl jejich počet zvýšit.

V noci hasiči likvidovali malá ohniska ve skalách nad Hřenskem. "Hlavní hasební práce probíhají na skalách přímo v Hřensku, kde hasiči k likvidaci ohnisek používají i automobilové žebříky. Je to na té pravé straně Kamenice směrem dolů, tam kde to bylo nejméně zasažené," řekl dnes ráno ČTK mluvčí krajských hasičů Milan Rudolf. Práce komplikuje vítr, který k ránu zesiloval a přispíval k rozhořívání ohnisek. V noci pracovaly také těžební stroje tvořící protipožární pásy, podle ministra zemědělství Zdeňka Nekuly (KDU-ČSL) postupují stroje státního podniku Lesy ČR velmi rychle. "Pokračovat budou i dnes podle pokynů velitele zásahu," uvedl Nekula na twitteru.

Hasičům se v noci podařilo udržet oheň dostatečně daleko od obce Janov, jejíž obyvatelé se zatím nemuseli evakuovat. Své domovy museli v posledních dnech kvůli rozsáhlému požáru opustit obyvatelé, chalupáři a turisté z obcí Mezná, Mezní Louka, Hřensko a Vysoká Lípa. Sám se evakuoval skautský tábor u Dolského mlýna. V součtu je to podle mluvčího asi 450 lidí.

Dnes dopoledne bude v Ústeckém kraji zakázán vstup do lesů. "Ústecký kraj dnes dopoledne vyhlásí zákaz vstupu nejen pro území národního parku, ale i pro celý kraj," řekl ČTK ředitel správy národního parku Pavel Benda. Rezervace bude uzavřena do té doby, než bude zjištěn stav postižených oblastí. Podle toho se poté rozhodne o tom, které části parku se znovu zpřístupní veřejnosti.

Přechod do Německa přes Hřensko je uzavřen. "Ani německá strana nikoho do České republiky nepustí," uvedl mluvčí hasičů. Využít lze podle něj přechod na Cínovci či v Petrovicích, případně se lze do Německa dostat po dálnici. Uzavřen je také příjezd do Vysoké Lípy z Jetřichovic, do obce Janov se mohou starousedlíci dostat z Děčína. Zavřená je také cesta z Hřenska do Mezné a Mezní Louky.

Do Hřenska zamířily posily z dalších krajů. V úterý již byli na místě hasiči z Prahy, Libereckého kraje, Plzeňského kraje, Pardubického kraje, Královéhradeckého kraje, Středočeského kraje a z pondělí na úterý dorazil záchranný útvar z Hlučína a Zbirohu. Pomoci mají také hasiči z jižních Čech a z Moravskoslezského kraje přijedou hasiči se speciálními kontejnery.

Do parku v úterý dorazil polský vrtulník, který se okamžitě zapojil do pomoci s hašením. Vrtulník ze Slovenska přistál na letišti v Ústí nad Labem a zapojí se dnes. Kdy dorazí dvojice speciálních hasičských letadel z Itálie, nebylo podle mluvčího ráno zatím jasné.

Požár se v pondělí ráno rozšířil i do Saského Švýcarska, ani tam není zcela pod kontrolou, momentálně hoří na ploše asi 250 hektarů, napsala dnes agentura DPA. Obydlené oblasti nyní nejsou ohrožené. Do úterního večera s ohněm bojovalo pět vrtulníků včetně tří armádních a stovka hasičů. Oblast je i tam pro hasiče špatně přístupná a vodu na hašení musejí v některých oblastech čerpat dlouhými hadicemi z Labe a Křinice (Kirnitzsch) nebo vozit cisternami.

Ústecký kraj dnes dopoledne vyhlásí kvůli rozsáhlému požáru zákaz vstupu do lesů na svém území, zcela uzavřen tak bude i Národní park České Švýcarsko, v němž od neděle hoří. ČTK to dnes řekl ředitel správy národního parku Pavel Benda. V Českém Švýcarsku zasahuje přes 400 hasičů. Zasažena je plocha o velikosti 1000 hektarů.

"Od dnešního dne bude národní park uzavřen po dohodě s Ústeckým krajem. Ústecký kraj vyhlásí zákaz vstupu nejen pro území národního parku, ale i pro celý kraj, kde bude platit zákaz vstupu do lesů," uvedl Benda. Rezervace bude uzavřena do té doby, než bude zjištěn stav postižených oblastí. Podle toho se poté rozhodne o tom, které části parku se znovu zpřístupní veřejnosti.

Na vyhlášení zákazu vstupu do lesů v Ústeckém kraji se domluvil v úterý krizový štáb. "Hasiči nás osloví s tím, že bychom měli vydat zákaz vstupu do lesů a až tuto žádost obdržíme, tak to pan ředitel krajského úřadu (Jiří Holub) vyhlásí a my o tom budeme informovat všechny dotčené obce," řekl dnes ČTK hejtman kraje Jan Schiller.

Uzavřena tak bude podle Bendy například Mariina vyhlídka nebo nedávno po opravách zpřístupněný Šaunštejn či Kyjovské údolí. "Nicméně, jakmile to situace dovolí, tak se budeme snažit oblasti zase otevřít," řekl ředitel. Požár už dřív uzavřel Edmundovu soutěsku a Pravčickou bránu.

Noci bývají podle Bendy krizové, protože s pracemi nemohou pomáhat vrtulníky ani letadla a možnosti hašení jsou hodně omezené. "Noc je stresující faktor, protože člověk neví, co bude ráno," uvedl Benda. Komplikovanější situace podle něj zůstává v Hřensku, kde hoří ve stráni nad domy. "Koncentrace techniky tady ve Hřensku je velká, takže je velká pravděpodobnost, že se to podaří udržet," dodal ředitel.

V Českém Švýcarsku, kde hoří, lehce poprchává, srážky nebudou výrazné Nad územím Českého Švýcarska, kde čtvrtý den bojují hasiči s rozsáhlým požárem, dnes lehce poprchává. V úhrnu srážky nebudou výrazné. Více pršet by podle předpovědi meteorologů mělo v pátek a hlavně v sobotu. ČTK to řekla Jana Ehertová z ústecké pobočky Českého hydrometeorologického ústavu. V Národním parku České Švýcarsko likviduje přes čtyři sta hasičů rozsáhlý požár, který zatím zasáhl 1000 hektarů. K rozšíření ohně přispěl v minulých dnech hlavně vítr. "Aktuálně jsme zaznamenali nad územím slabý déšť, srážky ale uhýbají na severovýchod a východ. Nejvíce prší na západě Ústeckého kraje," uvedla Ehertová. Přes den by se ještě nějaká slabá přeháňka na Děčínsku podle ní objevit mohla. Dobrou zprávou pro zasahující hasiče je, že dnes nebude svítit slunce a teploty nebudou tak vysoké jako v předchozích dnech. Podle předpovědi meteorologů vystoupají v lokalitě ke dvaceti až jednadvaceti stupňům Celsia. Vítr bude mírný severozápadní s rychlostí dva až šest metrů za sekundu. Výraznější srážky očekávají meteorologové v pátek a hlavně v sobotu.

Těžební stroje tvořící protipožární pásy v Českém Švýcarsku pracovaly i v noci

Do vytváření protipožárních pásů v Národním parku České Švýcarsko se v noci zapojily tři těžební stroje státního podniku Lesů ČR. Na twitteru to dnes ráno napsal ministr zemědělství Zdeněk Nekula (KDU-ČSL). Podle něj jde kácení stromů s cílem zastavit šíření požáru velmi rychle. České Švýcarsko od neděle sužuje rozsáhlý požár lesa, zasáhl území o rozloze asi 1000 hektarů.

"V průběhu noci se do vytváření protipožárních pásů v NP České Švýcarsko zapojily už tři harvestory Lesů ČR. Postupují velmi rychle, udělaly velký kus práce. Pokračovat budou i během dnešního dne podle pokynů velitele zásahu," uvedl Nekula.

První ze strojů začal podle ministra s kácením stromů a odstraňováním suché hmoty v úterý. Náklady spojené s nasazením techniky budou podle Nekuly hradit Lesy ČR. "Jsme připraveni poskytnout i další nutnou techniku," sdělil ministr v úterý.