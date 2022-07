Požár v NP České Švýcarsko se s větrem začal šířit

Hřensko (Děčínsko) - Požár v Národním parku České Švýcarsko se kvůli větru začal dnes odpoledne znovu šířit. Z Pravčické brány se muselo evakuovat 80 lidí a další desítky lidí musely opustit skautský tábor v Dolském Mlýnu. U Hřenska na Děčínsku zasahuje více než 150 hasičů. Požár se už rozšířil i na německou stranu. Krizový štáb nyní nepřemýšlí o evakuaci Hřenska, uvedl po 17:00 mluvčí ústeckých krajských hasičů Milan Rudolf. Na místo přijela odpoledne ministryně životního prostředí Anna Hubáčková (za KDU-ČSL), situaci kolem požáru obecně označila za kritickou.

Oheň zachvátil i koruny stromů, někteří zasahující hasiči se evakuují, řekl ČTK mluvčí krajských hasičů Lukáš Marvan s tím, že se šíří původní ohnisko. Druhé ohnisko, kvůli kterému v neděli hasiči uzavřeli Edmundovu soutěsku, by mělo být pod kontrolou. O evakuaci Hřenska se nyní nepřemýšlí. "Je to ještě dostatečně daleko. Ode mě, ze stanice hasičů, je to nějakých 500 metrů," řekl v 17:00 v České televizi Rudolf.

"Na místě v tuto chvíli máme 49 jednotek požární ochrany, tři jednotky přijely z Německa," uvedl odpoledne Marvan. Podle něj se práce hasičů zintenzivnila kolem 14:00. "V současnosti je kladen důraz na dopravu vody, která je dopravována kyvadlově. Kvůli tomu byly povolány také německé jednotky," dodal Marvan. Rudolf po 17:00 uvedl, že tři jednotky z Německa už hasiči odeslali zpět, protože i tam se začaly řešit lesní požáry. Z Libereckého a Středočeského kraje hasiči stahují cisterny, dodal.

Kolem 16:20 hasiči na twitteru oznámili, že z Pravčické brány muselo být evakuováno 80 lidí a dalších 60 lidí evakuovali z tábora v Dolském Mlýnu. "Požár se rozšířil i na německou stranu," dodali hasiči. Podle Rudolfa nešlo o záchranu, vše se stihlo včas. Skauti z tábora byli podle něj převezeni na bezpečné místo a jsou se svými vedoucími.

Na místo přijela ministryně Hubáčková. "Do Hřenska jsem přijela bezodkladně. Právě se ve zdejší hasičské zbrojnici účastním jednání krizového štábu. Situace kolem požáru v Národním parku České Švýcarsko je kritická," uvedla na twitteru.

Les začal hořet v neděli ráno. Hasiči vyhlásili nejvyšší stupeň požárního poplachu. S hasebními pracemi pomáhá policejní i armádní vrtulník a také letadlo. Pro veřejnost je uzavřená také Mlýnská cesta z Mezné a silnice z Hřenska do Mezné. Událost se obešla bez zranění.

Vývoj se zvrátil odpoledne. "Ohnisko, které bylo již v podstatě pod kontrolou, se začalo šířit. Hoří také na začátku soutěsky Kamenice," řekl ČTK mluvčí správy parku Tomáš Salov.