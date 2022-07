Požár v Národním parku České Švýcarsko se přiblížil k Hřensku

Hřensko (Děčínsko) - Požár v Národním parku České Švýcarsko se dnes večer přiblížil k Hřensku. Hasební práce tak oproti původním plánům neustaly, ale pokračují. Prioritou přes noc bude zabránit rozšíření ohně do obce Hřensko tak, aby nebyl zasažen žádný dům. Letecká služba hasičů je z bezpečnostních důvodů pozastavena, létat budou vrtulníky opět po rozednění. ČTK to před 22:00 řekl mluvčí krajských hasičů Milan Rudolf. Opustit muselo své domovy několik lidí, evakuováni byli turisté. Při požáru, který likvidují hasiči od nedělního rána, se podle Rudolfa zatím nikdo nezranil.

"Začalo se nám to tlačit na obec Hřensko v části, kde je lávka a dolní vstup do soutěsek," řekl ČTK Rudolf. "Máme postavenou výškovou techniku, abychom se co nejvíce dostali do korun prudkého svahu a snažíme se svah kropit," uvedl mluvčí. Z horní části Hřenska evakuovali hasiči deset turistů ze čtyř domů, jsou v náhradním ubytování.

Lidé se kvůli zhoršení situace museli evakuovat z obcí Mezná a Mezní louka a částečně z Hřenska. Ohrožena je ještě na druhé straně údolí obec Janov. "Sjíždí se nám jednotky z okolních krajů. Dorazil už záchranný útvar Hlučín s velkokapacitními cisternami. Ráno už budeme mít k dispozici větší množství jednotek než dnes," řekl Rudolf.

Video: Zásah hasičů u požáru lesa v NP České Švýcarsko

25.07.2022, 21:00, autor: Hájek Vojtěch, zdroj: ČTK

Práci komplikuje složitý skalnatý terén, naopak pomáhá blízkost řeky Labe, ze které čerpají hasiči vodu. Nejvíce by prospěl déšť, podle předpovědi meteorologů by se mohl objevit nad Českým Švýcarskem nad ránem.

V neděli, kdy začal les hořet, byl vyhlášen nejvyšší stupeň požárního poplachu a turisté se museli evakuovat z Edmundovy soutěsky. Dnes se 80 lidí evakuovalo z Pravčické brány. Oba turistické cíle jsou pro veřejnost uzavřené. Hejtman kraje Jan Schiller (ANO) žádá turisty, aby přehodnotili své plány a do Hřenska a jeho okolí nejezdili.

Požár v NP České Švýcarsko se začal kvůli větru šířit

Požár v Národním parku České Švýcarsko se kvůli větru začal dnes odpoledne znovu šířit. Z Pravčické brány se muselo evakuovat 80 lidí a další desítky lidí musely opustit skautský tábor v Dolském Mlýnu. U Hřenska na Děčínsku zasahuje více než 150 hasičů. Požár se už rozšířil i na německou stranu. Krizový štáb nyní nepřemýšlí o evakuaci Hřenska, uvedl po 17:00 mluvčí ústeckých krajských hasičů Milan Rudolf. Na místo přijela odpoledne ministryně životního prostředí Anna Hubáčková (za KDU-ČSL), situaci kolem požáru obecně označila za kritickou.

Oheň zachvátil i koruny stromů, někteří zasahující hasiči se evakuují, řekl ČTK mluvčí krajských hasičů Lukáš Marvan s tím, že se šíří původní ohnisko. Druhé ohnisko, kvůli kterému v neděli hasiči uzavřeli Edmundovu soutěsku, by mělo být pod kontrolou. O evakuaci Hřenska se nyní nepřemýšlí. "Je to ještě dostatečně daleko. Ode mě, ze stanice hasičů, je to nějakých 500 metrů," řekl v 17:00 v České televizi Rudolf.

"Na místě v tuto chvíli máme 49 jednotek požární ochrany, tři jednotky přijely z Německa," uvedl odpoledne Marvan. Podle něj se práce hasičů zintenzivnila kolem 14:00. "V současnosti je kladen důraz na dopravu vody, která je dopravována kyvadlově. Kvůli tomu byly povolány také německé jednotky," dodal Marvan. Rudolf po 17:00 uvedl, že tři jednotky z Německa už hasiči odeslali zpět, protože i tam se začaly řešit lesní požáry. Z Libereckého a Středočeského kraje hasiči stahují cisterny, dodal.

Video: Požár v Českém Švýcarsku se znovu šíří

25.07.2022, 19:00, autor: SDH Rumburk, zdroj: PR

Kolem 16:20 hasiči na twitteru oznámili, že z Pravčické brány muselo být evakuováno 80 lidí a dalších 60 lidí evakuovali z tábora v Dolském Mlýnu. "Požár se rozšířil i na německou stranu," dodali hasiči. Podle Rudolfa nešlo o záchranu, vše se stihlo včas. Skauti z tábora byli podle něj převezeni na bezpečné místo a jsou se svými vedoucími.

Les začal hořet v neděli ráno. Hasiči vyhlásili nejvyšší stupeň požárního poplachu. S hasebními pracemi pomáhá policejní i armádní vrtulník a také letadlo. Pro veřejnost je uzavřená také Mlýnská cesta z Mezné a silnice z Hřenska do Mezné. Událost se obešla bez zranění.

Vývoj se zvrátil odpoledne. "Ohnisko, které bylo již v podstatě pod kontrolou, se začalo šířit. Hoří také na začátku soutěsky Kamenice," řekl ČTK mluvčí správy parku Tomáš Salov.

V NP České Švýcarsko je zasaženo více než deset hektarů lesa

U Hřenska na Děčínsku je zasaženo více než deset hektarů lesa. Novinářům to řekl ředitel správy Národního parku České Švýcarsko Pavel Benda. Odpolední odhad zasažení porostu, který se pohyboval mezi pěti až deseti hektary, už podle Bendy neplatí. Silný vítr odpoledne situaci zdramatizoval. Turisty žádá, aby do Hřenska a jeho nejbližšího okolí nejezdili a vybrali si ohněm nezasaženou část rezervace. Podle mluvčího správy parku Tomáše Salova se požár rozšiřuje a přibližuje se k domům. Není podle něj vyloučeno, že plameny zachvátí i Pravčickou bránu.

"Požár se rozšířil poměrně dramaticky. Dnes ráno jsem byli lehce optimističtí, že by dneska požářiště mohla být pod kontrolou, nicméně začal foukat poměrně silný vítr, který to rozdmýchal a situaci zdramatizoval," uvedl Benda.

U Hřenska na Děčínsku zasahuje více než 150 hasičů. Nad obcí létá každých pět minut vrtulník, který kropí požár, jenž je z obce na dohled. Oheň se už rozšířil i na německou stranu. O evakuaci Hřenska zatím krizový štáb nepřemýšlí. Odpoledne se evakuovali i někteří hasiči, začaly totiž hořet koruny stromů.

Les mezi Hřenskem a Pravčickou bránou začal hořet v neděli, kdy byl vyhlášen nejvyšší stupeň poplachu. Dnes dopoledne se hasiči domnívali, že je požár pod kontrolou. Odpoledne se museli evakuovat obyvatelé Mezné a Mezní Louky, zhruba 80 turistů z Pravčické brány a desítky skautů z tábora v Dolském Mlýně. ČTK na místě zjistila, že je kvůli požáru uzavřený jeden z hotelů přímo v obci Hřensko.

Podle Salova by požár mohl být srovnatelný s požárem z roku 2006, kdy hořelo pod Havraní skálou na Jetřichovicku. "Ale tady se pohybujeme ještě v o dost horších podmínkách, protože se požár rozšiřuje a přibližuje se k domům," zdůraznil Salov. Není podle něj vyloučeno, že plameny zachvátí i Pravčickou bránu. "Máme strach o místní kulturní dědictví," dodal.

Hasiči kvůli požáru evakuují desítky lidí z obce Mezná

Hasiči kvůli požáru v Národním parku České Švýcarsko evakuují obyvatele z obce Mezná a osady Mezní Louka. Jde o desítky lidí, které hasiči převážejí do Krásné Lípy. Jsou tam pro ně připraveny náhradní prostory. ČTK to řekl mluvčí krajských hasičů Milan Rudolf. Hejtman kraje Jan Schiller (ANO) po jednání krizového štábu řekl, že plameny jsou nedaleko obytných domů. Otázkou podle něj je, co se stane v noci, kdy hasiči nemohou v zásahu naplno pokračovat. Podle ministryně životního prostředí Anny Hubáčkové (za KDU-ČSL) je situace mimořádná.

"Situace je hodně komplikovaná, protože terén je málo přístupný, horko, vítr do toho, sucho, pozůstatky kůrovcové kalamity, je to skutečně mimořádné," řekla dnes novinářům Hubáčková, která na místo dorazila. Podle ní nyní ministerstvo pomoci nemůže, hasiči podle ní zásah zvládají jak technicky, tak personálně. Ministr vnitra Vít Rakušan (STAN) na twitteru po 18:00 uvedl, že požár dál zhoršuje vítr. Na zásah podle něj jede osobně dohlédnout generální ředitel hasičů Vladimír Vlček.

Někteří zasahující hasiči se odpoledne museli evakuovat, začaly totiž hořet koruny stromů. "V současnosti je kladen důraz na dopravu vody, která je dopravována kyvadlově. Kvůli tomu byly povolány také německé jednotky," řekl ČTK zhruba v 15:30 mluvčí hasičů Lukáš Marvan. Jednotky se však vrátily zpět kvůli rozšíření požáru na německé straně. Z Libereckého a Středočeského kraje hasiči stahují cisterny, dodal mluvčí.

"Chtěl bych požádat hlavně turisty, aby přehodnotili své plány, aby sem nejezdili," řekl hejtman. Podle něj byl už dopoledne vydán zákaz o vstupu do lesů. Kromě Krásné Lípy nabídl součinnost také Děčín. Někteří turisté ubytovaní v Mezné či v Mezní Louce vyrazili na výlet a nemají své věci. Podle hejtmana je k ubytovacím zařízením dovezou hasiči. Turista z Německa dnes ČTK řekl, že jel na výlet a při cestě zpátky se dozvěděl o evakuaci jeho hotelu. "Jel jsem na kole kolem zastávky a brečela tam paní s dítětem. Řekly mi, že mají ve stejném hotelu jako já všechny věci a nemají se pro ně jak dostat," řekl dnes turista ČTK. Podle jeho slov ženu i s dítětem nakonec někdo k ubytování dovezl, on čeká na odvoz u zbrojnice ve Hřensku.