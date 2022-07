Požár v Českém Švýcarsku se daří držet na ploše pět krát dva kilometry

Hřensko (Děčínsko) - Hasičům se i dnes ráno daří držet požár v Národním parku Českém Švýcarsku na ploše pět krát dva kilometry. Večer a v noci na dnešek natáhli vedení vody k Pravčické bráně, aby ji mohli bránit ze země. V noci se hasiči zaměřili především na obranu evakuovaných obcí, Hřenska a Janova. Na webu o tom dnes ráno informoval hasičský sbor Ústeckého kraje.

"Večer a v noci hasiči vytvářeli hadicové dopravní vedení k Pravčické bráně, aby mohla být tato lokalita bráněna i ze země," uvedli hasiči. Mluvčí krajských hasičů Lukáš Marvan v ČT doplnil, že hasiči chtějí mít lokalitu u Pravčicské brány lépe pod kontrolou, protože tam stále hrozí vznik nových ohnisek. V místě dosud bylo možné zasahovat jen leteckým hašením.

V noci také doplnili vodu do požárních nádrží v Janově a Labské stráni, které se v předchozích dnech vyprázdnili. Hasičům při tom pomáhala i technika Správy a údržby silnic.

Podle Marvana pořád vznikají nová ohniska, hasiči doufají, že v následujících dnech zaprší.

Ve čtvrtek se do hašení zapojila i dvě letadla z Itálie Canadair, která shazovala vodu do Hlubokého dolu. Každou hodinu tam podle hasičů dokázala dopravit 48.000 litrů vody, což podle Marvana velmi pomohlo. Letouny se ale dnes musejí vrátit zpět do Itálie, kde se musí také zapojit do hašení požárů. V leteckém hašení budou pokračovat vrtulníky a další letouny.

V Národním parku České Švýcarsko hoří od neděle. Požár v parku zasáhl rozlohu zhruba 1200 hektarů. Z ohrožených vesnic už muselo odejít kolem 500 lidí. Na místě bylo v posledních dnech zhruba 450 až 500 hasičů.