Požár skládky pražců u elektrárny Tisová se už nešíří, zasahují také vrtulníky

Sokolov - Požár skládky pražců a dalšího dřevěného odpadu poblíž hnědouhelné elektrárny Tisová na Sokolovsku se už nešíří. Dopoledne ho začaly hasit také dva vrtulníky, vodu nabírají v jezeře Medard, uvedl mluvčí hasičů v Karlovarském kraji Martin Kasal. V areálu bývalého dolu Silvestr - Přátelství poblíž elektrárny hoří od pátečního večera. Platí zvláštní stupeň požárního poplachu, při zásahu se zranilo několik hasičů. Firma, které skládka patří, netuší, co se na místě stalo, je připravena pomoci.

U požáru zasahují také hasiči z Plzeňského a Ústeckého kraje. "Zásah pokračoval po celou noc. Stále platí vyhlášený zvláštní stupeň požárního poplachu. V ranních hodinách přešli hasiči z požární obrany do požárního útoku, kdy už není primární ochrana okolí a zastavení šíření. Požár už se nešíří. Zhruba od 08:30 bylo zahájeno i letecké hašení," řekl Kasal. Od noci je na místě chemická laboratoř, která provádí kontrolní měření zplodin hoření v ovzduší. Ani v noci, ani v ranních hodinách nebyly naměřeny zvýšené koncentrace, uvedl.

Požární vodu na místo dopravují kromě cisteren také velkokapacitním čerpadlem z blízkého odkaliště. Zásah bude podle Kasala pokračovat stejným způsobem minimálně celý den. "Na místě je nasazeno 72 kusů požární techniky," dodal mluvčí. Podle zjištění zpravodajky ČTK na místě i kolem 10:00 stále hořelo, byl vidět hustý šedý dým. Nad ohněm krouží dva vrtulníky.

Policie uzavřela všechny přístupové cesty k areálu a odklání dopravu na okolní silnice. Kouř je přitom stále viditelný ze vzdálenosti mnoha kilometrů. Boji hasičů výrazně nepomohl ani déšť, který dorazil na Sokolovsko nad ránem. "Pořád tam máme policejní hlídky jako v pátek. Řídí tam dopravu a do míst pouští jenom ty, kteří tam bydlejí nebo pracují, aby se zachovala průjezdnost pro záchranné složky," řekla v 09:50 krajská policejní mluvčí Zuzana Churáňová. Kriminalisté pojedou na místo poté, co oheň dohoří.

U ohně je také posádka krajské záchranné služby. "Během večera ošetřila tři hasiče. Jeden byl převezen s lehkým zraněním do sokolovské nemocnice," informoval dnes ráno její mluvčí Radek Hes.

Zvláštní stupeň poplachu je vyhlašován, když událost ohrožuje velký počet lidí či velké území a je potřeba koordinovat složky hasičů z více krajů. Po vyhlášení tohoto stupně poplachu operační a informační středisko kraje povolává a nasazuje síly a prostředky z regionu, koordinuje pomoc se sousedními kraji a informuje generální ředitelství hasičů.

Majitelem elektrárny i sousedních pozemků je Sokolovská uhelná, která elektrárnu v roce 2016 koupila od ČEZ. Skládka pražců leží sice na pozemcích Sokolovské uhelné, ale je pronajata soukromé firmě Waste Solutions, řekla ČTK mluvčí těžební firmy Jana Pavlíková. Sokolovská uhelná poskytuje součinnost při likvidaci požáru.

"Zatím nemáme žádné zprávy, čekáme na informace a výsledky, za chvíli k nám do kanceláře přijedou hasiči," řekl ČTK v 09:30 jednatel společnosti Waste Solutions Alexandr Bolcek. Nedokázal říct, co mohlo požár způsobit. Firma s desítkami lidí, která se dlouhodobě zabývá likvidací řady druhů odpadů, je připravená hasičům pomoci. "Máme tam připravené chlapy a naši techniku, kteří jsou připraveni pomáhat při odklízení. Zatím ještě ne, protože to není bezpečné. Budou ale odklízet trosky," uvedl.

Pražce a další dřevěný odpad jako například palety a špulky na kabely, které firma štěpkuje na palivo pro teplárny a elektrárny, byly uloženy volně v kójích, nebyly pod střechou. "Nedokážu teď říct, kolik toho tam bylo. Mám myšlenky úplně jinde," řekl Bolcek. Jednatel potvrdil, že větší pozemek má firma od Sokolovské uhelné pronajatý a s těžební firmou by chtěla spolupracovat.

Waste Solutions zajišťuje podle svého webu kompletní odpadové hospodářství. Specializuje se na odkup autovraků, likvidaci stavebních odpadů pomocí mobilního lisu, drcení dřevěných odpadů a zbytků po těžbě, likvidaci železničních pražců, impregnovaných sloupů, nebezpečných odpadů a ostatních odpadů. Nabízí použitý materiál pro stavebnictví, výstavbu a opravy železničních tratí. Ve spolupráci s mezinárodními firmami udržuje, rekonstruuje nebo likviduje tratě a vlečky v ČR i mimo ni.