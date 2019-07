Požár opuštěné budovy na Císařské louce poškodil vedlejší objekt

Praha - Na Císařské louce odpoledne hořela opuštěná a nevyužívaná dřevostavba. Do okolí se podle svědků šířil hustý dým, hasiči na ostrov mezi Smíchovem a Vyšehradem vyjeli po poledni. Nemají informace o tom, že by se při požáru někdo zranil. Na budově škoda nevznikla, na sousedním objektu poškozeném sálavým teplem byla odhadnuta na čtvrt milionu korun. Pražští hasiči to uvedli na twitteru.

Hasiči původně informovali o požáru dřevěných garáží na ploše deset krát 20 metrů. Konstrukce dřevostavby se zřítila, během dohašování hasiči našli dvě propanbutanové láhve. "Sousední budova nebyla zasažena plamenným hořením, avšak sálavým teplem byla poškozena fasáda a okna. Předběžná škoda na sousedním objektu byla odhadnuta na 250.000 Kč," uvedli hasiči.

Na místo jeli hasiči ze šesti stanic. Velitel zásahu si po příjezdu na místo vyžádal další cisterny, mezitím hasiči čerpali vodu z řeky a hydrantové sítě. Před 14:00 oheň dostali pod kontrolu a kolem 14:45 ho dohašovali v dýchací technice.

Na Císařské louce se nachází přístav malých plavidel, tábořiště karavanů, sportovní plochy či restaurace. Ostrov je 1,7 kilometru dlouhý, vznikl uměle vytěžením zeminy ze západní poloviny louky na přelomu 19. a 20. století. Je přístupný mostem ze Smíchova nebo přívozem Pražské integrované dopravy.