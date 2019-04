Paříž - Požár v pařížské katedrále Notre-Dame, který propukl v pondělí večer, se dnes dopoledne podařilo zcela uhasit. Informoval o tom velitel zásahu. Na místě bude nyní hlídkovat zhruba stovka hasičů, kteří budou dohlížet na bezpečnost požářiště a zaměří se na statiku stavby. Jejich úkolem bude rovněž zaznamenat spolu s odborníky přesný rozsah škod a zajistit převoz cenných artefaktů z chrámu.

Příčina požáru dosud není známá a vyšetřování pokračuje. Pařížská prokuratura již v pondělí oznámila, že oheň podle předběžných zjištění vznikl neúmyslným zaviněním, podle nezávislých odborníků nejspíše v souvislosti s projektem renovace špičky kostelní věže. Podle rektora katedrály, biskupa Patricka Chauveta, byla všechno protipožární opatření v chrámu v pořádku.

Statici nyní budou muset určit, nakolik je konstrukce gotického chrámu porušená a zda vydrží.

Požár vypukl v pondělí okolo 18:50 SELČ. Zhruba po pěti hodinách francouzský prezident Emmanuel Macron oznámil, že to nejhorší se podařilo odvrátit. Při požáru byli lehce zraněni tři lidé, z toho dva policisté a jeden hasič.

Macron veřejnosti slíbil, že katedrála bude obnovena a že chystá vyhlášení mezinárodní sbírky. Krátce poté se objevily i první nabídky finanční pomoci z domova i ze zahraničí. Francouzský miliardář François-Henri Pinault, ředitel mezinárodní luxusní skupiny Kering, slíbil na obnovu 100 milionů eur (2,6 miliardy Kč). Dalších 200 milionů eur (přes pět miliard korun) chce na rekonstrukci chrámu věnovat rodina Arnaultových a její koncern luxusního zboží LVMH. Starostka Paříže Anne Hidalgová se chystá ve prospěch obnovy katedrály uspořádat dárcovskou konferenci.

Škody na devět století staré památce jsou značné. Generální vikář pařížské arcidiecéze Philippe Marsset, který směl dovnitř kostela v noci nahlédnout, popsal, že prostor vypadá jako po bombardování "Je to 850 let, co byl tento chrám vystavěn, přečkal války, přečkal bombardování, přečkal všechno," citovala šokovaného katolického hodnostáře agentura AFP.

Velkou část cenných uměleckých a liturgických předmětů se z hořícího chrámu Notre-Dame nicméně podařilo zachránit, řekl dnes ministr kultury Franck Riester. V bezpečí je například trnová koruna nebo roucho svatého Ludvíka, požár v pořádku přečkalo i rozetové vitrážové okno na severní fasádě. Osud mnoha dalších artefaktů je však stále neznámý, podle francouzských médií se dosud neví, zda a jak plameny poškodily varhany, sousoší Piety na hlavním oltáři nebo zvony.