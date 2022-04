Požár nábytkářské firmy v Krucemburku způsobil škodu 80 milionů korun

Krucemburk (Havlíčkobrodsko) - Požár, který v nábytkářské firmě v Krucemburku na Havlíčkobrodsku likvidují hasiči od čtvrtečního dopoledne, způsobil podle majitele firmy škodu 80 milionů korun. ČTK o tom informovala Nikola Pátková z Hasičského záchranného sboru Kraje Vysočina. První odhady škody při požáru budovy, kde začalo hořet nejdřív, byly jen 1,5 milionu korun. Oheň se v noci na dnešek znovu rozhořel a rozšířil se na více objektů. Podle hasičů bude likvidace požáru pokračovat celý den, lokalizovali ho po 14:00. Příčinu požáru hasiči dál zjišťují.

"Dnes nad ránem se požár znovu rozhořel, takže na místo byly povolány opět jednotky, teď se pořád snaží požár likvidovat. Likvidační práce pokračují a předpokládáme, že to bude pokračovat během celého dnešního dne," řekla Pátková dnes po poledni. Nyní zasahuje asi desítka cisternových stříkaček, hasiči mají na místě i protiplynový kontejner, automobilový žebřík a plošinu. Hasiči povolali i techniku zásahového útvaru a rozebrali konstrukci střechy. "Lokalizovat požár se hasičům podařilo po čtrnácté hodině odpolední," doplnila Pátková.

Zásah hasičů omezuje provoz na přilehlé silnici, řídí ho hasiči, podle místostarostky obce Dagmar Sobotkové čekají řidiči nejvýše dvě minuty. Oheň se podle ní znovu rozhořel ve 2:30. Ještě půl hodiny před tím při kontrole hasiči rozhořívání nezaznamenali. "Asi tomu pomohl vítr, takže od půl třetí (v noci) to jede nanovo," řekla Sobotková. Vodu hasiči čerpají z rybníku v místní části Staré Ransko, po obci je cítit kouř. "Znovu jsme vyhlásili, aby lidé nevětrali, všichni to pochopili. Jde to (kouř), řekla bych, tak na půlku obce," řekla Sobotková.

"Zatím stále hasíme, bourají se budovy, odklízejí střechy, aby se hasiči dostali k ohnisku a podařilo se vše uhasit, ale zatím to rozhodně dobře nevypadá. Vše hoří a přes noc se to ještě zhoršilo," řekla ČTK před 14:00 jedna z pracovnic společnosti Intermont, v jejímž areálu hoří. Budovu, která začala hořet, hasiči označili za bývalou lakovnu. Podle pracovnice firmy to ale nebyla prázdná budova, oheň se z ní navíc rozšířil na pracoviště kompletace, balírnu, další lakovnu a olejovnu.

Společnost Intermont vznikla v roce 1992. Podle obchodního rejstříku se vedle výroby nábytku zabývá také obchodem, dopravou nebo stavebnictvím.

K požáru vyjelo ve čtvrtek 14 jednotek hasičů, pomáhali i hasiči z Pardubického kraje. Byl vyhlášen třetí stupeň požárního poplachu ze čtyř, hasiči informovali, že se při požáru nikdo nezranil.