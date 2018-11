Paradise (USA) - Nejtragičtější požár v historii Kalifornie se dnes místním hasičům podařilo dostat zcela pod kontrolu. Kalifornská lesní správa o tom informovala na twitteru. Požár Camp Fire severovýchodně od San Francisca spálil území o ploše 620 kilometrů čtverečných a vyžádal si nejméně 85 obětí.

Poslední hlášení kalifornských hasičů uvádí, že živel zničil bezmála 14.000 domovů a asi 4800 dalších budov. Nejhůře dopadlo město Paradise, které v podstatě celé lehlo popelem. Předtím zde žilo kolem 27.000 lidí.

Ničivý požár vypukl 8. listopadu a při boji s ním byli tři hasiči zraněni. Příčinu katastrofy úřady stále vyšetřují. Kalifornii tento měsíc trápil také požár v blízkosti Los Angeles, který byl prohlášen za uhašený ve středu. Zde si plameny vyžádaly tři mrtvé.

Podle agentury Reuters dnes počet lidí pohřešovaných v souvislosti s požárem na severu Kalifornie klesl na 249. Předtím udávaly úřady číslo 475, mnoho lidí se však našlo v krizových ubytovnách, v hotelech nebo u známých. Řada lidí také údajně netušila, že figurují na seznamu hledaných.

Od rozbřesku dnes na rozsáhlém spáleništi Camp Fire pokračovalo pátrání po možných obětech požáru. Reuters napsal, že v oblasti asi 280 kilometrů severovýchodně od San Francisca by mělo až do úterního odpoledne panovat suché počasí, poté by se však měl na několik dní vrátit déšť, který předtím hasičům pomohl požár zkrotit. Změna počasí ale zároveň zkomplikuje pátrací operace a opět oživí hrozbu bleskových povodní.

"Panují obavy, že srážky spadnou v prudkých přívalech. Všechna vegetace shořela a to je nebezpečné vzhledem k sesuvům půdy," řekl meteorolog Brian Hurley.