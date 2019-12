Požár na ruské letadlové lodi si vyžádal nejméně jednoho mrtvého

Murmansk - Na jediné ruské letadlové lodi Admirál Kuzněcov, vypukl dnes ráno při opravách v severoruském Murmansku požár, který si vyžádal nejméně jeden lidský život. Oheň se podle ruských agentur podařilo po celodenním úsilí lokalizovat. V nemocničním ošetření je 12 zraněných, kteří se většinou přiotrávili kouřem. Ještě jeden člověk se stále pohřešuje. Podle listu Kommersant jím může být kapitán Viktor Izmajlov, který měl opravu lodi na starosti.

Údaje agentur o rozsahu požáru se rozcházejí. Interfax s odvoláním na informace z místa napsal, že se rozšířil na 600 metrů čtverečních. TASS ale uvedl, že Severní flotila, k níž Admirál Kuzněcov patří, zůstávala u původního sdělení, že hořelo na 120 metrech čtverečních. Zdroje flotily také vpodvečer sdělily, že oheň už byl lokalizován a nešíří se.

Celý den se hovořilo pouze o zraněných, až večer tisková služba flotily oznámila, že při likvidaci požáru zahynul jeden z vojáků a další se hledá. Podle zdroje agentury TASS pohřešovaným je muž, který se hned, jak se objevil kouř, rozhodl slézt k místu, kde se svářelo, aby pomohl při bezpečné evakuaci lidí.

"Do nemocnic bylo převezeno celkem 12 zraněných, z nichž deset bylo zachráněno při hašení požáru. Stav jednoho je hodnocen jako vážný. Většina se přiotrávila zplodinami z požáru," citoval TASS zdroj z regionální zdravotní služby zasahující při katastrofách.

TASS dříve uvedl, že pětatřicetiletý dělník z opravárenských loděnic utrpěl zranění lebky. Na palubě v době požáru byli i členové posádky. Dohromady podle médií šlo o asi čtyři stovky lidí.

Zdroje obeznámené s vývojem události už dopoledne uvedly, že podle předběžných údajů požár vypukl v prvním úseku strojovny. Oheň se přitom nejspíš vzňal během sváření.

Loď se začala opravovat poté, co se v únoru 2017 vrátila ze Středozemního moře, kde se zúčastnila vojenských operací v Sýrii.

U syrských břehů zanechal Admirál Kuzněcov podle expertů spíše rozpačitý dojem. Loď budila posměch oblaky hustého černého kouře z komína, naznačující problémy s pohonem. A kritika zazněla poté, co při přistávacím manévru havarovala dvě letadla. Námořnictvo později oznámilo, že vynaloží desítky miliard rublů na modernizaci.

Smůla ruskou letadlovou loď provází dlouhodobě - loni v říjnu se v Murmansku potopil obří plovoucí dok právě v okamžiku, kdy z něj Admirál Kuzněcov vyplouval. Plavidlo zasáhl jeden ze dvou padajících jeřábů.

Interfax před dvěma dny napsal, že oprava lodních turbín bude muset být rozsáhlejší, než se plánovalo. Nemělo by to však ovlivnit termín dokončení oprav v roce 2022, kdy se má Admirál Kuzněcov vrátit do služby.

Jediná ruská letadlová loď byla známá pod čtyřmi dalšími názvy: projektovala se s označením Sovětský svaz, v roce 1987 byla spuštěna na vodu jako Riga, dostavovala se pod názvem Leonid Brežněv a zkoušky absolvovala jako Tbilisi. V roce 1990 byla konečně pojmenována po sovětském admirálovi Nikolaji Kuzněcovovi, který se v předvečer druhé světové války stal v 34 letech nejmladším ministrem námořnictva. Sovětské loďstvo pod jeho velením výrazně posílilo.