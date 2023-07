Požár na Rhodosu spustil velkou evakuační operaci, MZV vyšle speciální tým

Atény - Šíření lesního požáru na ostrově Rhodos spustilo největší evakuační operaci, jaká kdy v Řecku probíhala, uvedla dnes podle agentury AFP místní policie. Také sdělila, že na ostrově bylo z ohrožených oblastí přepraveno asi 19.000 lidí. Média předtím popisovala chaotický vývoj v oblíbené letní destinaci, včetně omezeného přístupu k informacím i příletu dalších turistů. Řečtí hasiči se lidem omluvili a varovali, že situace by se mohla kvůli nepříznivým povětrnostním podmínkám zhoršit, napsala zpravodajská společnost BBC. Cestovní kanceláře Fischer a Exim Tours ruší cesty na Rhodos, kde vypukl požár. Nabízí podle mluvčích bezplatné storno či změnu zájezdu. Ministerstvo zahraničí vyšle do Řecka dva členy speciálního konzulárního týmu, budou asistovat při evakuaci Čechů kvůli požárům, uvedl ministr zahraničí Jan Lipavský.

Podle policie ovšem samotná evakuace probíhala hladce. "Všichni, především turisti, se řídili našimi pokyny," citovala z policejního prohlášení AFP. "Je to největší evakuace, jaká kdy byla v Řecku provedena," uvedla policie. Řecká vláda podle AP hovořila o "největší evakuaci před lesním požárem v zemi".

Živel vyhnal lidi z domovů a hotelů na jihovýchodě ostrova, kde se po několika dnech plameny přiblížily turistickým letoviskům Kiotari a Lardos. Podle policie bylo 16.000 lidí evakuováno po souši a dalších 3000 po moři. Mezi evakuovanými byli i Češi, kterých se na ostrově podle českého velvyslanectví v Aténách nachází několik tisíc.

Ministerstvo zahraničí vyšle do Řecka dva členy speciálního konzulárního týmu, kteří budou asistovat českých turistům. Na twitteru to po jednání se zástupci cestovních kanceláří uvedl ministr zahraničí Jan Lipavský (Piráti). Stovky Čechů musely být evakuovány. Podle odhadů ministerstva zahraničí je na ostrově nyní asi 4000 až 5000 českých turistů. Velké části se ale evakuace netýká, jsou v oblastech, které požáry neohrožují.

Žádné oběti hlášeny nejsou, několik lidí pouze bylo krátce hospitalizováno s dýchacími problémy. Agentura AFP dnes přišla s informací, že před plameny muselo prchat až 30.000 lidí, zdroj tohoto součtu však nebyl jasný. Lokální politik Panagiotis Dimelis v rozhovoru s televizí Skai TV označil situaci za bezprecedentní.

Podle agentury DPA mají za sebou lidé na Rhodosu "chaotickou noc". Evakuace probíhala po vodě i po souši, přičemž zasaženým byly k dispozici školy, sportovní haly, trajekty či hotely v bezpečnějších částech ostrova. Řecká média přinášela snímky zástupů turistů s kufry čekajících na odvoz i desítek lidí spících na palubovce krytého basketbalového hřiště.

"Zatímco jsme čekali, oheň se přesouval k pláži, ale pláž byla slepá ulička," líčila evakuaci jedna britská turistka. Když na místo dorazila loď, "procpala jsem se někomu pod nohama a nastoupila jsem".

Český ministr zahraničí Jan Lipavský dnes ráno situaci na místě označil za komplikovanou a dodal, že elektrické i mobilní sítě na Rhodosu mají výpadky. Řecké úřady zřídily zvláštní krizové telefonní linky, na které se mohou obracet zahraniční turisti.

Britský turista řekl BBC, že byl z hotelu evakuován kolem druhé hodiny ráno, aniž by měl informace od letecké společnosti či hotelového personálu. Podle místostarosty ostrova Thanasise Virinise mezitím na místě přistály nové spoje s turisty.

Mluvčí řeckých hasičů Yannis Artopoios se v rozhovoru s BBC za "chaos" omluvil a zásah proti požáru označil za nejsložitější, jakému kdy útvar čelil. Plameny se na Rhodosu šíří od úterý a pohání je silný vítr. Na místo o víkendu dorazily posily ze Slovenska a Rumunska; slovenští hasiči na facebooku situaci popsali jako extrémně náročnou. Práci podle nich práci komplikovala i více než 40stupňová vedra a neutichající vítr.

Řecko zažívá v těchto dnech vlnu veder, která by svou délkou mohla vytvořit nový rekord. Hasiči v zemi během 24 hodin zaznamenali 46 nových požárů, píše AFP.

Požár se snaží zkrotit stovky hasičů s desítkami vozů a letadel

Přes 250 hasičů dnes ráno za pomoci desítek vozů, vrtulníků a letadel bojovalo s lesním požárem na řeckém ostrově Rhodos, který od soboty vyhnal z domovů a hotelů tisíce lidí. Informují o tom řecká i zahraniční média, podle nichž se hasiči snažili zastavit šíření plamenů na třech různých místech. Operace zahrnuje zahraniční posily, podle těch slovenských povětrnostní podmínky zůstávají nepříznivé.

Požár se rozhořel na začátku týdne v centrální části ostrova a kvůli neustálému větru se šířil k jihovýchodnímu pobřeží, kde leží několik turistických letovisek. Mluvčí řeckých hasičů uvedl, že situace je extrémně složitá, a varoval, že by se mohla ještě zhoršit.

V terénu ráno bylo 266 hasičů a 49 hasičských vozů, zatímco ve vzduchu operovalo pět vrtulníků a deset letadel, z toho tři zahraniční, uvádí agentura AP. Během dne se očekávalo zapojení dalších 15 vozidel a 60 hasičů.

Na místě jsou mimo jiné slovenští hasiči, kteří prostřednictvím facebooku o vývoji podávají pravidelná hlášení. "Na Rhodosu nadále přetrvávají vysoké teploty a fouká silný nárazový vítr," uvedli v jednom z nich.

Média píší o "třech frontách" boje s požárem, kde hasiči vytvářejí příkopy či jiné bariéry proti šíření plamenů. Cílem operace je zabránit tomu, aby požár zachvátil hustější porosty a dál se přibližoval více osídleným oblastem.

CK ruší cesty na Rhodos, nabízí bezplatné storno či změnu

Cestovní kanceláře Exim Tours a Fischer ruší cesty na jih řeckého ostrova Rhodos, kde vypukl lesní požár a přiblížil se k turistickým centrům Kiotari a Lardos. Zákazníkům, kteří měli odletět dnes ráno, v sobotu cestovní kanceláře nabídly bezplatné storno nebo změnu na jiný zájezd. Klienty, kteří byli v sobotu na Rhodosu evakuováni a dnes měli odletět, se podařilo dostat do Česka. Čedok nabídne změnu zájezdu či termínu lidem, kteří mají na jih Rhodosu odcestovat v pondělí. ČTK to dnes řekli mluvčí společností. ČTK oslovila i další cestovní kanceláře, na jejich odpovědi čeká. Lety na ostrov se podle Letiště Praha zatím neruší.

Na sociálních sítích si lidé stěžují na nedostatek informací v souvislosti s naplánovanými zájezdy na Rhodos. Někteří uvádějí, že mají v nejbližších dnech odletět z Česka na Rhodos na dovolenou a cestovní kanceláře jim tvrdí, že zájezd nebude zrušen. Mluvčí CK Fischer Jan Bezděk uvedl, že obvolávají klienty podle data odletu, další termíny tak budou řešit podle vývoje situace na ostrově. "Prosíme tedy ty, kteří mají na Rhodos odletět až v průběhu následujícího týdne, aby v tuto chvíli neblokovali linky na našem call centru," uvedl Bezděk.

Mluvčí Čedoku Kateřina Pavlíková řekla, že cestovní kancelář měla na ostrově asi 300 evakuovaných klientů, kteří jsou v náhradních hotelech nebo v evakuačních centrech. "Většina lidí však má rezervované pobyty v jiných částech ostrova, kde nejsou žádná omezení," uvedla.

Mluvčí Letiště Praha Michal Procházka uvedl, že v noci přistály v Praze z Rhodosu dva lety, další přistál dopoledne. Všechna letadla byla společnosti Smartwings. Další let z Rhodosu přistane v Praze podle Procházky v noci. Dodal, že se zatím lety z řeckého ostrova neruší a nemění.

Kvůli požárům na ostrově Rhodos musely být evakuovány tisíce turistů. Dotklo se to i stovek Čechů. Lipavský v sobotu večer informoval, že ministerstvo se dnes chce s cestovními kancelářemi domluvit na dalším postupu. "Naším cílem je dostat všechny české občany do bezpečí," napsal na twitteru.

Český letecký dopravce Smartwings dnes vypraví evakuační let z řeckého ostrovu Rhodos do Bratislavy. Let si objednaly slovenské cestovní kanceláře, aby z místa dostaly své klienty. Letadlo odletí dnes v 18:55 místního času z Mezinárodního letiště Rhodos, sdělila ČTK mluvčí dopravce Vladimíra Dufková. Další lety pro slovenské cestovní kanceláře jsou podle ní v jednání.

Turisté, kteří pobývají na řeckém ostrově Rhodos sužovaném požáry, se mohou obracet na nouzovou linku českého velvyslanectví v Athénách. Telefonní číslo je +30 694 4733 769. Na twitteru o tom dnes informovalo ministerstvo zahraničí.

MZV: Speciál pro Čechy na Rhodosu zatím není potřeba posílat

Pro turisty, kteří byli kvůli požárům evakuováni z turistických letovisek na jihovýchodě ostrova Rhodos, zatím není potřeba posílat letecký speciál. Letiště na severu ostrova funguje normálně. Větší problém je s dopravou po samotném ostrově, chybí taxíky a autobusy částí území neprojedou. Ministerstvo proto nyní řeší hlavně to, jak dostat turisty na letiště. Desítky turistů také přišly o své cestovní doklady. Řecká policie by jim měla vydat potvrzení o ztrátě dokladů, s kterým budou moci odcestovat. V rozhovoru s ČTK to řekl Martin Smolek, vrchní ředitel právní a konzulární sekce ministerstva zahraničních věcí (MZV).

"Zatím speciál potřeba posílat není, to je až poslední možnost," řekl ČTK Smolek. Podle něj letiště na severu Rhodosu funguje normálně a letecká doprava není v místě omezená. Cestovní kanceláře, se kterými dnes zástupci ministerstva měli videokonferenci, navíc budou mít v letadlech volná místa, protože část klientů musely přesměrovat do jiných letovisek. "Není problém se samotnou dopravou zpátky do ČR, daleko větší problém je na místě," poznamenal. Podle něj chybí taxíky a autobusy částí území neprojedou. "Teď spíše řešíme ve spojení s řeckými orgány, jak lidi případně i po moři dostat v pořádku na letiště," doplnil. S přepravou na místě by mohlo pomoci také Německo, které má na Rhodosu hodně turistů, MZV o tom s německými partnery jedná.

Konzulární úřad eviduje desítky případů českých turistů, kteří přišli o své cestovní doklady. Části se podařilo vydat náhradní, ale případů je více. Podle Smolka je proto domluvené s řeckou stranou, že místní policie bude turistům vystavovat potvrzení o ztrátě dokladů, se kterým pak budou moci odcestovat z Rhodosu do ČR.

Podle odhadů, které má ministerstvo k dispozici, je na ostrově 4000 až 5000 českých turistů. Velké části se ale evakuace netýká, nyní se sestavují seznamy těch, kteří jsou v oblastech zasažených požárem. Například cestovní kancelář Čedok má na ostrově asi 1700 klientů, z toho 316 muselo být evakuováno, řekl Smolek. Část má náhradní ubytování, někteří evakuovaní jsou podle něj na stadionu, malá část přímo v řeckých domácnostech. Podle informací MZV se v souvislosti s požárem nikdo z českých turistů nezranil.

Cestovní kanceláře podle Smolka deklarovaly, že budou vozit turisty pouze do částí ostrova, které zasažené ani ohrožené požárem nejsou. Ministerstvo je s kancelářemi nepřetržitě ve spojení, řekl.

Turistům, kteří mají zaplacený zájezd a mají na ostrov v blízké době odletět, doporučuje ministerstvo, aby se zaregistrovali do databáze Drozd. Úřad se pak s nimi může v případě potíží lépe spojit.