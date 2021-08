Požár na řeckém ostrově Euboia zuří osmým dnem, Češi pomáhají Peloponésu

Atény - Rozsáhlý požár lesního porostu na severu druhého největšího řeckého ostrova Euboia už osmým dnem pohlcuje lesy. Čeští hasiči mezitím druhým dnem pomáhají s hašením požárů na poloostrově Peloponés.

Požár, který zuří od 3. srpna, zničil už většinu severního konce podlouhlého ostrova Euboia, který do značné míry tvoří rozeklané hory pokryté lesy a v oblibě jej mají turisté z Řecka i ze zahraničí. Plameny lesy nadále stravují a místní obce jsou zahaleny hustým dýmem. Hasiči se snaží zachránit, co se dá.

Do dnešního dopoledne oheň ničil domy a živnosti a desítky vesničanů vyhnal z domovů. Požár už je méně intenzivní, ale podle agentury AP hoří blízko některých vesnic. Řecké úřady dnes podle AP soustředí své zdroje na likvidaci požáru na ostrově Euboia. Hasičská služba uvedla, že s plameny bojuje 873 hasičů, 50 pozemních týmů a 229 vozidel. Na hašení se podílejí také posily z Ukrajiny, Rumunska, Srbska, Slovenska a Polska. Leteckou podporu poskytuje 14 vrtulníků, z nichž tři vyslalo Řecko, dva Švýcarsko a dva Egypt. Další posily ze zahraničí jsou na cestě.

Mnoho požárů sužuje také jih poloostrova Peloponés, kde druhým dnem pomáhají i Češi. "Jsme absolutně soběstační, nezatěžujeme místní infrastrukturu, stačí nám prakticky jen voda a palivo. Odpočinek přes noc nám moc pomohl. Dnes budeme pracovat asi do 20:00, do večera máme co dělat," sdělil na twitteru Hasičský záchranný sbor ČR. "Veškeré síly a prostředky budeme věnovat frontě šíření s cílem zastavit nebo omezit rozvoj požáru," řekl ve zveřejněném videu mluvčí sboru. Od rána český sbor nasadil cisterny a 31 hasičů, zatímco malá logistická skupina dostavovala základnu.

Obyvatelé ostrova Euboia podle agentury Reuters navzdory výzvám k evakuaci nepřetržitě drží hlídky, aby ochránili své domovy před plameny. Hasiči se dnes připravovali na očekávané odpolední zesílení větru, který by mohl zažehnout další ohniska. Vláda se mezitím chystá ohlásit okamžitou pomoc těm, kteří přišli o domovy a majetek.

"Policie přišla a řekla nám, abychom evakuovali vesnici Avgaria, ale my nemůžeme, je to náš majetek. Nemůžeme nechat naše domy shořet," řekl agentuře Reuters 55letý Joannis Aggelopulos, který je majitelem autodílny v obci Istiaia. "Nespali jsme tři dny, spíme na směny," řekl Aggelopulos.