Lisabon - Požár v regionu Algarve na jihu Portugalska se blíží k letoviskům na pobřeží. Portugalská vláda v úterý převedla velení zásahu z regionální na národní úroveň. Informovala o tom agentura Reuters. Živel si nevyžádal žádné oběti. Zranění v oblasti požáru utrpěly zhruba tři desítky lidí - většina z nich se nadýchala kouře či utrpěla popáleniny.

Požár vypukl v pátek v kopcích poblíž města Monchique a k jeho šíření přispěly nebývale vysoké teploty, které o víkendu v oblasti přesahovaly 40 stupňů Celsia. Nyní se plameny plynule přibližují k pobřeží, kde tráví dovolenou tisíce portugalských i zahraničních turistů.

Dýmu na pobřeží přibývá a plameny se blíží městu Silves, které leží deset kilometrů od moře. Podle místních obyvatel, kterých zde žije zhruba 6000, ve městě "sněží popel". Od pátku plameny sežehly území o rozloze 20.000 hektarů. Několik desítek domů v zalesněných kopcích lehlo popelem.

"Rozhodli jsme se přesunout koordinaci zásahu na národní úroveň," oznámil ministr vnitra Eduardo Cabrita. "To nám umožní mobilizovat více zdrojů," rozvedl. V úterý odpoledne bylo na místo vysláno dalších 100 hasičů, s ohněm jich tedy nyní celkem bojuje 1320. Do zásahu bylo zapojeno 420 hasičských vozů a 17 letadel a vrtulníků.

V letovisku Portimao, které leží jižně od postupujícího ohně, panují obavy, že se požár dostane až tam. "Lesní požár by musel do Portimaa urazit ještě dlouhou cestu, ale proces by mohl urychlit silný vítr," uvedla Jihoafričanka Meghann do Carmová, která v letovisku žije. "Lidé se toho bojí, protože oheň je horší, než jsme čekali," dodala.

Hašení koordinuje Úřad pro civilní ochranu, který spadá pod ministerstvo vnitra. Profesionální hasiči postup úřadu veřejně kritizovali. Jejich sdružení vydalo prohlášení, v němž vládu vyzývá, aby nedávnou reorganizaci hasičských sborů znovu promyslela a přepracovala.

Šéf národního sdružení profesionálních hasičů Fernando Curto vyzval ke změně taktiky a navrhl, aby se při boji s živlem použily chemikálie.

Nemálo místních obyvatel si klade otázku, proč se vzhledem k množství nasazených hasičů a techniky oheň stále šíři, když v pondělí bylo 95 procent požáru pod kontrolou, napsala agentura AP.