Požár na havajském ostrově Maui má už 80 obětí

Honolulu - Počet obětí požáru na havajském ostrově Maui stoupl na 80, předchozí bilance uváděla 67 mrtvých. Oznámily to tamní úřady. V pátek dostali příkaz k evakuaci lidé v obci Kaanapali, k níž se nebezpečně přiblížily plameny. Do nedalekého města Lahaina, kde oheň sežehl celé bloky zástavby, se naopak lidé začali pomalu vracet. Co do počtu obětí je požár na Havajských ostrovech nejhorší přírodní katastrofou v tamních dějinách. Stovky lidí se ale dál pohřešují, a počty mrtvých tak budou dál stoupat, řekl havajský guvernér Josh Green.

"Mrtvých bude bezpochyby ještě více. Zatím nemůžeme říci, kolik to bude," citoval Greena server stanice CNN. Podle guvernéra zatím záchranářské týmy se psy ani nezačaly prohledávat zbytky požárem zničených budov v Lahaině, kde oheň sežehl nejméně tisícovku domů.

Americká Federální agentura pro řešení krizových situací (FEMA) uvedla, že požáry na Maui zničily nebo poškodily na 2200 budov a první odhady hovoří o škodách ve výši kolem 5,5 miliardy dolarů (133 miliard korun).

Hasiči podle úřadů stále pokračují v práci a oheň ještě není všude plně pod kontrolou. Dálnice vedoucí ven z města Lahaina se v pátek otevřela, úřady ale lidem doporučily se oblasti vyhnout kvůli toxickým zplodinám v ovzduší. Podle listu Honolulu Star Advertiser nicméně policie silnici po pěti hodinách zase uzavřela kvůli střetům s obyvateli, kteří si chtěli násilím vynutit přístup do dosud uzavřených oblastí.

Přístup do západní části ostrova v pátek omezil také nový požár u obce Kaanapali, který už ale hasiči uhasili, uvedla vláda ve své poslední zprávě.

Nouzové ubytování nyní potřebuje asi 4500 lidí, uvedla agentura AP. Úřady organizují dopravu potravinové pomoci a evakuovaných. Veřejnost žádají, aby posílala jen textové zprávy a netelefonovala, a nepřetěžovala tak síť.

Oheň na Maui způsobil ohromné škody především v historické Lahaině, která byla v 19. století hlavním městem bývalého Havajského království. Shořel mimo jiné 200 let starý kostel Waiola (dříve Wainee), na jehož hřbitově jsou pohřbeni havajští králové a královny.

V pátek začaly úřady evakuovaným obyvatelům umožňovat návrat do Lahainy. Agentura AP popisuje, že na ulicích města byly k vidění ohořelé výtahové šachty, které zbyly po zničených bytových domech, kostry automobilů pod spadlými sloupy nebo trampolíny a koloběžky znetvořené extrémními teplotami.