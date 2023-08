Požár na havajském ostrově Maui má už 80 obětí, evakuuje se další město

Honolulu - Počet obětí požáru na havajském ostrově Maui stoupl na 80, předchozí bilance uváděla 67 mrtvých. Oznámily to tamní úřady. Nově se evakuuje okolí města Kaanapali, k němuž se nebezpečně přiblížily plameny. Evakuace začala jen několik hodin poté, co se obyvatelé začali vracet do nedalekého města Lahaina, kde oheň sežehl celé bloky zástavby. S 80 oběťmi je požár na Havajských ostrovech nejhorší přírodní katastrofou v tamních dějinách. Stovky lidí jsou pohřešovány, a čísla tak mohou dál stoupat, napsal dnes server BBC News.

Hasiči podle úřadů stále pokračují v práci a oheň ještě není plně pod kontrolou. Dálnice vedoucí ven z města Lahaina je otevřená, úřady lidem doporučují se oblasti vyhnout kvůli toxickým zplodinám v ovzduší. Naopak přístup na západní část ostrova, kde leží i město Kaanapali, je omezen. V pátek večer místního času bylo v evakuačních střediscích 1418 lidí. Úřady organizují dopravu potravin a lidí, kteří přišli o střechu nad hlavou. Veřejnost žádají, aby posílala jen textové zprávy a netelefonovala a nepřetěžovala tak síť, uvedly v zatím poslední zprávě úřady na Maui.

Oheň na Maui způsobil ohromné škody především v historické Lahaině, která byla v 19. století hlavním městem bývalého Havajského království. Shořel mimo jiné 200 let starý kostel Waiola (dříve Wainee), na jehož hřbitově jsou pohřbeni havajští králové a královny.

V pátek začaly úřady evakuovaným obyvatelům umožňovat návrat do Lahainy. Agentura AP popisuje, že na ulicích města byly k vidění ohořelé výtahové šachty, které zbyly po zničených bytových domech, kostry automobilů pod spadlými sloupy nebo trampolíny a koloběžky znetvořené extrémními teplotami.