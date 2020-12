Požár kolínské elektrárny způsobil škodu za desítky milionů korun

Kolín - Dnešní požár elektrárny a teplárny v Kolíně způsobil škodu za desítky milionů korun. Příčinou je vznícení uhelného prachu. Proč se prach vznítil, bude v úterý došetřovat vyšetřovatel hasičů. Hasiči dostali kolem 16:15 požár pod kontrolu, řekla ČTK mluvčí středočeských hasičů Tereza Fliegerová.

Hořet začalo po výbuchu na takzvané zauhlovací cestě před 11:00. Výbuch poškodil budovu, plameny se rozšířili na střechu, hořelo také uhlí v uhelné šachtě a výtahu. Nikdo se nezranil, hasiči vyhlásili třetí ze čtyř stupňů poplachu.

Dohašovat se bude zřejmě až do noci, na místě je mimo jiné automobil se speciálním kontejnerem s hasidly, takzvaný One Seven system, který hasičům pomáhá s likvidací hořícího uhlí.

Video: Požár po výbuchu v kolínské elektrárně

28.12.2020, 15:04, autor: Jaroslav Beneš, zdroj: ČTK/Video

Město očekává kvůli požáru výpadky v dodávkách tepla, dodávky tepla zajišťuje nyní kolínská teplárna a elektrárna záložním zdrojem. "Dodávky tepla a teplé vody jsou směřovány primárně do nemocnice a do domů pro obyvatele. Může se stát, že režim bude částečně omezený," řekla ČTK mluvčí radnice Šárka Hrubá.