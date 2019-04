Paříž/New York - Požár pařížské katedrály Notre-Dame vyvolal na internetu záplavu lživých zpráv a spikleneckých teorií. Koordinované dezinformační kampaně se začaly šířit sociálními sítěmi a "konspirátoři se v zásadě snažili připsat oheň svým politickým protivníkům", poznamenal americký server BuzzFeed.

Upozornil, že internetová stránka InfoWars, známá šířením spikleneckých teorií, jako jedna z prvních bez důkazů tvrdila, že požár byl založen úmyslně. Přispěvatel webu Paul Joseph Watson upozornil na video tvrdící, že požár katedrály oslavují muslimové. Ve skutečnosti z videa není zřejmé, co je to za lidi, jaké jsou víry a co vlastně dělají.

Dezinformace o požáru "způsobeném teroristickým útokem" hlásal i falešný účet televize CNN na twitteru, než jej společnost Twitter zrušila.

Koordinovaná kampaň z desítek účtů na twitteru podle BuzzFeed šířila odkazy na novinový článek, podle kterého se v autě u katedrály našly plynové bomby a "arabské dokumenty". Vše budilo dojem, že incident souvisel s požárem, ale ve skutečnosti byl novinový článek tři roky starý. Podobně se uvést v omyl snažil i příspěvek z webu Jihad Watch, který často přináší protiislámské dezinformace, poznamenal BuzzFeed.

Falešný účet televize Fox News připisoval republikánskému senátorovi somálského původu Ilhanu Omarovi reakci na požár ve znění: "Sklízejí, co zaseli."

Hodně se po sociálních sítí šířily i různé verze falešného videa, ve kterém byly slyšet výkřiky "Allahu akbar" (arabsky Bůh je veliký), zatímco chrám hořel.

Lidé také v souvislosti s pondělním požárem na sociálních sítích zveřejňovali snímky katedrál, které ale nezachycovaly chrám Notre-Dame v Paříži, ale stejnojmennou baziliku v Montrealu.

Srbské bulvární listy Alo a Informer hned v pondělí shodně zdůraznily ideu, že požár je "boží trest" za to, že na katedrále byla loni vyvěšena vlajka Kosova při 100. výročí konce první světové války. Oba listy, blízké nynější srbské vládě, tyto články smazaly ještě v pondělí, tvrzení už ale převzaly sociální sítě, poznamenala agentura AFP. Srbsko neuznává nezávislost Kosova a vyvěšení kosovské vlajky kritizovalo jako skandální. Srbský prezident Aleksandar Vučić nicméně vyjádřil podporu Francii a nabídl pomoc Srbska francouzským přátelům při obnově katedrály jako symbolu francouzské a světové civilizace.