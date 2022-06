Požár alzheimer centra s dvěma mrtvými policie řeší jako obecné ohrožení

Roztoky (u Prahy) - Při požáru, který ve středu večer vypukl v domově pro pacienty s Alzheimerovou chorobou v Roztokách u Prahy, zemřeli dva jeho klienti, dalších 55 lidí bylo zraněno. Za poslední léta je to jeden z nejtragičtějších požárů v domovech pro seniory. Policisté začali případ vyšetřovat pro podezření z obecného ohrožení z nedbalosti. Zabývají se kromě jiného okolnostmi rekonstrukce plynové kotelny, kterou dělníci v budově alzheimer centra v Nádražní ulici prováděli.

Část klientů po požáru skončila v obdobných zařízeních, zhruba čtyři desítky v nemocnicích. Podle předběžného odhadu hasičů oheň způsobil škodu 50 až 70 milionů korun.

Na místě požáru dnes pracovali kriminalisté, hasiči i specialisté z Kriminalistického ústavu. Odborníci využívali i speciálně vycvičené psy a místo dokumentovaly také drony.

Vyšetřovatelé prověřují informace o rekonstrukci kotelny, zatím ale nevylučují žádnou vyšetřovací verzi. Příčinou mohlo být i úmyslné jednání, nedbalost nebo třeba technická závada.

"Pracujeme v tuhle chvíli se všemi verzemi, nicméně svědecké ohnisko máme v podstřešní části, v místě, kde byla plynová kotelna a docházelo k rekonstrukci, kdy firma tu kotelnu přesouvala do suterénu. To znamená, že nahoře demontovala jednotlivé komponenty kotelny a přesouvala je dolů," řekl ČTK na místě požáru vyšetřovatel Libor Pospíšil. Podle něj to obnášelo svářečské práce nebo třeba broušení.

Požár v centru vypukl ve středu kolem 19:00. Hasiči nejdříve vyhlásili druhý stupeň poplachu, který postupně zvýšili na nejvyšší, čtvrtý stupeň požárního poplachu. S požárem bojovalo až 23 jednotek, tedy téměř stovka hasičů, kteří seniory z hořící budovy evakuovali po nastavovacích žebřících. Budovu oheň zcela zasáhl a vnitřkem je už nebylo možné dostat ven.

Při zachraňování seniorů podle starosty Roztok Jana Jakoba (TOPO 09) výrazně pomohli i dobrovolníci. Do evakuace se zapojili hosté, kteří zrovna seděli na zahrádce nedaleké restaurace. Starosta města i středočeská hejtmanka Petra Pecková (STAN) současně ocenili profesionální zásah všech složek integrovaného záchranného systému.

Požár hasiči dohašovali celou noc, přičemž pod kontrolu jej dostali kolem dnešních 04:00. Právě při dohašovacích pracích objevili dva mrtvé, předtím záchranáři evidovali pět desítek zraněných. Většina z nich byla zraněna lehce, dva lidé byli podle záchranářů v kritickém stavu.

Zraněné klienty přijalo pět pražských nemocnicích a nemocnice v Kladně. Většina z čtyř desítek hospitalizovaných je podle dostupných informací ve stabilizovaném stavu. Tři lidé v motolské nemocnici jsou na jednotce intenzivní péče. Všeobecná fakultní nemocnice přijala ženu, která se při požáru nadýchala zplodin, ale už ji propustila.

Mluvčí záchranné služby Monika Nováková ve středu večer uvedla, že personál centra opustil budovu před příjezdem záchranářů. "Naši zaměstnanci plnili pokyny IZS, včetně pokynů telefonických před jejich příjezdem. Jinak to v takových situacích nelze," sdělil ČTK majitel centra Radek Žádník.

Stres z podobné situace, jako byl požár, může zhoršit zdravotní stav křehkých pacientů. Lidé s Alzheimerovou chorobou nebo jinou demencí často nevnímají, co se kolem nich děje, jsou zmatení řekla ČTK místopředsedkyně Odborového svazu zdravotnictví a sociální péče ČR Jana Hnyková. Takoví pacienti podle ní špatně snášejí každou změnu, která může vést k destabilizaci jejich zdravotního stavu - většinou mají ještě další onemocnění. Podobná zařízení musí evakuaci pravidelně cvičit, podle Hynkové i takové cvičení na pacienty doléhá.

Roztocké alzheimer centrum má 60 lůžek. Vedle domova se zvláštním režimem poskytuje také služby denního stacionáře. Provozovatelem je skupina Domov Alzheimer, která provozuje obdobná zařízení v Mostě, Přerově a Lázních Darkov na Karvinsku. Podle starosty Roztok je obec s provozovatelem alzheimer centra v kontaktu. K dispozici mu dala svou zasedací místnost, aby měl prostor, odkud své činnosti koordinovat.

Ministerstvo práce je připraveno centru poskytnout mimořádnou dotaci. Úřad práce poškozeným klientům v případě potřeby vyplatí mimořádnou dávku až 63.750 korun. Pomoc nabízejí i podobná zařízení, firmy, obce i jednotlivci.

Za posledních deset let si požáry v domovech důchodců nebo domech s pečovatelskou službou vyžádaly dva životy jednou, a to v lednu 2013. Při požáru domova s pečovatelskou službou v Příboru na Novojičínsku zemřely dvě seniorky a dalších pět lidí bylo zraněno. Neštěstí tehdy zavinila závada na přístroji na zajišťování přísunu kyslíku. V sociálních službách byl pak v historii ČR nejtragičtější požár v domově pro zdravotně postižené ve Vejprtech na Chomutovsku, kde v lednu 2020 zemřelo osm lidí, devátá oběť zemřela v dubnu 2020 v nemocnici, záchranáři tehdy ošetřili 30 lidí.