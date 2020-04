Požadavky na očkování dětí se uvolní jen částečně

Praha - Požadavky na očkování dětí se uvolní méně, než jak to chtěl Senát. Sněmovna schválila svou verzi, která jen zmírňuje povinnost očkování kvůli pobytu na školách v přírodě. Rozhodla také o tom, že očkování proti meningokoku u dětí do jednoho roku věku bude zdarma. Změny přinese novela o ochraně veřejného zdraví, kterou nyní dostane k podpisu prezident.

Poslanci odmítli snahu senátorů, aby se povinnost doložit očkování nevztahovala na soukromá zařízení pro předškolní děti a aby dítě před nástupem do mateřské školy nemuselo být očkováno proti žloutence typu B. Senát to zdůvodnil tím, že očkování hexavakcínou proti hepatitidě B není u dětí nezbytné, neboť žloutenka tohoto typu se přenáší transfúzí krve nebo pohlavním stykem. Ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (za ANO) změny odmítl s tím, že by mohly vést ke snížení kolektivní imunity.

Sněmovní verze novely počítá s tím, že doklad o očkování nemá být nově podmínkou pro pobyt dítěte na škole v přírodě. Pro účast na zotavovacích akcích, tedy táborech, ale zůstane tato povinnost zachována.

Ministr souhlasil se zastánci liberalizace v tom, že není důvod, aby na týdenní školu v přírodě nemohly kvůli chybějícímu očkování děti, které jsou po zbytek roku spolu ve třídě. Odmítl naopak snahu zrušit povinnost doložit úplné očkování pro účast na táborech. "Jedná se o dlouhodobější pobyty náhodně vytvořených velkých kolektivů dětí," vysvětlil Vojtěch.

Součástí novely se stalo také ustanovení, podle nějž hlavní hygienik má mít lékařské vzdělání. Tuto podmínku nesplňovala bývalá hlavní hygienička Eva Gottvaldová, kterou už vláda z funkce odvolala. Kabinet to zdůvodnil jejím nedostatečným postupem proti pandemii koronaviru.

Vládní novela původně počítala pouze s tím, že v návaznosti na unijní předpisy se hygienici při kontrole kvality vody v přírodních koupalištích budou muset zaměřit i na mnohobuněčné organismy, které mohou způsobovat například kožní choroby. Přísnější podmínky předloha zavádí také pro provozovatele solárií. Jejich provozování má nově patřit mezi činnosti epidemiologicky závažné, neboť i v nich hrozí poškození zdraví zákazníků v případě neuplatňování zásad provozní hygieny.