Povšík: Snahy o obnovu výroby Škoda Auto v Rusku jsou nepřijatelné

Praha - Snahy o obnovu výroby vozů Škoda Auto, případně celého koncernu Volkswagen, v Rusku jsou nepřijatelné. Uvedl to dnes v týdeníku Škodovácký odborář předseda podnikové rady Škoda Auto Jaroslav Povšík. Zaznamenal prý snahu co nejdříve začít vyrábět v ruských závodech. Tamní zaměstnanci podle něj ani jednou neprojevili svůj protest proti válce, pouze vyjádřili obavu o svá pracovní místa, a to ještě způsobem, který připomíná vyčítání a výhrůžku, uvedl Povšík pro týdeník.

"Zaregistroval jsem několik aspektů, které jsou pro mě nepřijatelné, například určitá snaha o to co nejdříve začít vyrábět v ruských závodech. To si momentálně neumím představit. Uvedu příklad: Ukrajinští zaměstnanci připravení kdykoli vběhnout při náletech do krytu vyrábějí kabelové svazky pro ruské automobilky. To je přece proti všem zásadám lidského svědomí," uvedl Povšík.

Německo, kde sídlí vlastnický koncern Volkswagen, má podle něj obavy o energetické zdroje z Ruska, jako je zejména plyn a ropa. "Z Německa se ozývá, že my Češi jsme příliš přecitlivělí, pravděpodobně z efektu dlouhodobé okupace sovětskou armádou, která začala v roce 1968 a trvala až do poloviny roku 1991, kdy odešly poslední zbytky vojsk," uvedl Povšík.

Podle Povšíka je jasné, že Rusko bylo pro Škodu významným trhem. "Ale člověk si ve svém životě musí často odpovědět na otázku: Co je nyní důležitější? Zda zisky pro akcionáře, nebo živé, zdravé a šťastné děti, nezasažené genocidou a zoufalou migrací s opouštěním své země, svých domovů," uvedl Povšík.

Škoda Auto začátkem března informovala, že kvůli ruské invazi na Ukrajinu zastaví veškeré své aktivity v Rusku. Přeruší výrobu ve svých ruských závodech v Kaluze a Nižném Novgorodu, zastaví i export vozů do země. "Pozastavením obchodních aktivit v Rusku reaguje představenstvo koncernu Volkswagen na celkovou situaci, která se vyznačuje značnou nejistotou a rozvratem," řekla tehdy ČTK mluvčí Škoda Auto Simona Havlíková.

Ruský trh je jeden z nejvýznamnějších trhů značky Škoda ve světovém měřítku. V roce 2021 pro ni bylo Rusko druhým největším trhem. Škoda Auto zde prodala 90.400 vozů. Lze tak očekávat dopad na hospodaření firmy. V Rusku vyrábí Škoda modely Rapid, Octavia, Karoq a Kodiaq. V Nižném Novgorodu se vyrábějí tři modely, Rapid se vyrábí v závodě v Kaluze.