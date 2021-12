Povšík: Do vedení Škody nepustíme člověka, který bude proti firmě a bude slabý

Mladá Boleslav - Předseda podnikové rady automobilky Škoda Auto Jaroslav Povšík nehodlá do vedení společnosti pustit člověka, který bude proti Škodě Auto a bude slabý. Povšík to dnes řekl ČTK. Se šéfem koncernu Volkswagen Herbertem Diessem se Povšík bude podílet na výběru nového předsedy představenstva automobilky. Současný šéf automobilky Thomas Schäfer přechází do vedení automobilky Volkswagen, funkci předsedy představenstva převezme 1. července. Povšík dnes nechtěl spekulovat o možných jménech Schäferova nástupce.

"Nevezmeme člověka, který bude proti Škodě, a nevezmeme člověka, který bude slabý. To si pohlídám," řekl ČTK Povšík. Dnešní oznámení koncernu pro něj není nové, o personálních změnách ví již déle. "Pan Schäfer je dobrý předseda, férový, gentleman, dobře se mi s ním jedná. Pro něj je to kariérní postup, s vyhlídkou na ještě vyšší metu," řekl Povšík.

Podle Povšíka zůstane Schäfer ve Volkswagenu na straně škodovky. "Je důležité pro Škodu mít někoho v koncernu na své straně," uvedl předseda. Podle něj je pravděpodobné, že do vedení české automobilky přijde někdo, kdo již v koncernu působí na jiné pozici. V každém případě ho podle Povšíka čeká pohovor s vlastnickými rodinami koncernu VW, tedy rodinami Wolfganga Porscheho a Ferdinanda Piëcha.

Předsedou představenstva automobilky Škoda Auto byl Schäfer zvolen loni 3. srpna. Ve funkci nahradil Bernharda Maiera, který skončil v čele společnosti po necelých pěti letech.

Šéf Škody Thomas Schäfer převezme funkci ve Volkswagenu 1. července

Schäfer převezme funkci předsedy představenstva automobilky Volkswagen 1. července 2022. Do té doby se chce plně věnovat Škodě, která za tu dobu podle něj uvede řadu nových verzí současných modelů. Schäfer to uvedl v dopise zaměstnancům, který má ČTK k dispozici. Koncern Volkswagen dá v příštích pěti letech na investice kolem 159 miliard eur.

"K 1. červenci 2022 převezmu funkci předsedy představenstva značky Volkswagen ve Wolfsburgu. Rád bych Vás ale ujistil o jedné věci: Do té doby budu nadále s plným nasazením pracovat pro naši společnost, máme před sebou hodně výzev," uvedl Schäfer v dopise.

Škoda na trh za tu dobu podle něj uvede například další verzi modelu rodiny Enyaq iV, modernizovaný Karoq nebo fabii ve verzi Monte Carlo. "Budeme dále rozšiřovat elektromobilitu a podporovat přerod České republiky v její centrum. Navzdory koronavirové pandemii a nedostatku polovodičů budeme bojovat o každý vůz," uvedl Schäfer.

Schäfer nově povede VW, která je hlavní značkou skupiny Volkswagen. Koncern to dnes oznámil po zasedání dozorčí rady. Kdo Schäfera v českém podniku nahradí, německá automobilka nesdělila. Uvedla jen, že dosavadní šéf VW Ralf Brandstätter od srpna převezme aktivity Volkswagenu v Číně. Změny dozorčí rada vysvětlila nezbytností zefektivnit chod společnosti tak, aby byla připravena na výzvy nadcházejících let, což je především elektrifikace aut a digitalizace.

Škoda Auto loni dodala celosvětově přes milion aut. Provozuje tři výrobní závody v České republice. Během letošního roku musela několikrát výrazně omezit či zcela zastavit výrobu kvůli nedostatku čipů. Firma očekává, že do konce letošního roku kvůli nedostatku dílů vyrobí zhruba o 250.000 vozů méně. Automobilka Škoda Auto v období od ledna do září téměř zdvojnásobila provozní zisk na 900 milionů eur (zhruba 23 miliard Kč) ze 469 milionů eur před rokem.

Německý koncern Volkswagen, jehož součástí je i česká automobilka Škoda Auto, vydá v příštích pěti letech na investice kolem 159 miliard eur (asi čtyři biliony Kč). Z této sumy půjde 56 procent na elektromobilitu a digitalizaci, oznámila dnes automobilka. Volkswagen plánuje, že se díky investicím a rozvoji stane do roku 2025 lídrem trhu s elektromobily.

Že se pro Volkswagen stala elektromobilita s digitalizací prioritou, tomu nasvědčují investiční plány pro nadcházející pětileté období. Do tohoto segmentu chce koncern vložit 89 miliard eur (2,26 bilionu Kč), což představuje 56 procent celkových investic. Volkswagen k tomu očekává, že v roce 2026 bude každé čtvrté prodané auto na elektrický pohon s bateriemi.

Oproti předchozímu pětiletému plánu z loňského roku zvýší koncern investice o devět miliard eur. Loni společnost plánovala, že do roku 2025 investuje kolem 150 miliard eur. Do elektromobility a digitalizace mělo podle tohoto plánu jít kolem 73 miliard eur, což byla méně než polovina celkové investiční sumy.

Z 89 miliard eur, které Volkswagen vloží do digitalizace a elektromobility, půjde 21 miliard do rozvoje kapacit v Dolním Sasku, které ovládá pětinový podíl v koncernu. "Fakt, že 21 miliard eur bude investováno v Dolním Sasku ve Wolfsburgu, Hannoveru, Braunschweigu, Salzgitteru, Osnabrücku a Emdenu je známkou toho, že globální Volkswagen se hlásí ke svým dolnosaským kořenům. Z tohoto jasného signálu, který přináší jistotu asi 130.000 pracovních míst, máme radost," řekl po jednání dozorčí rady její člen a zároveň dolnosaský premiér Stephan Weil.

Koncern chystá řadu továren přebudovat na výrobu elektrovozů. To se týká například Hannoveru, kde bude vyráběn vůz z projektu Artemis. Toto vozidlo pro značku Audi má spojit elektromobilitu s automatizovaným řízením. V Hannoveru se budou vyrábět i karoserie pro nový model Bentley nebo chystaný elektrický multivan ID. California.

Volkswagen zároveň potvrdil, že výrobní kapacity ve Wolfsburgu, které jsou jádrem koncernu, projdou transformací v rámci elektroprojektu Trinity. Připravováno je kvůli vysoké poptávce po elektroautech i dovybavení tamních továren, aby se zde od roku 2024 mohl vyrábět model ID.3.

Z dalších investic do elektromobility budou těžit například továrny ve španělských městech Martorell a Pamplona, továrny v Lipsku, kde výkonností platformu PPE využijí dva modely značky Porsche, nebo v Bruselu, kde od roku 2026 bude v již plně elektrifikovaném závodě vyráběn nový model Audi Q8 e-tron. V Pamploně, kde výrobní kapacity sdílí více značek, budou od roku 2025 montovány elektrické modely SUV.

Strategie New Auto, která má koncernu provést transformací k elektromobilitě, chce pro roky 2025/2026 dosáhnout provozní marže osm až devět procent. Pro letošní rok to bude v pásmu šesti procent až 7,5 procenta.