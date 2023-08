Povrly na Ústecku shromažďují exponáty do chystaného muzea v kovárně

Povrly (Ústecko) - Obec Povrly na Ústecku zachránila historickou kovárnu s hrázděným stavením a stodolou, kterou už opravila. Bude v ní kavárna s cukrárnou. Radnice teď shromažďuje exponáty a připravuje žádost o dotaci na opravu samotné kovárny, kde plánuje otevřít malé muzeum. Lidé mohou na radnici nosit předměty spojené s kovářstvím i životem na vesnici na počátku 20. století. ČTK to řekl starosta Dalibor Pavlát (SNK).

Malebné hrázděné stavení a stodola přiléhající ke skále desítky let chátraly. Majitel pak přišel požádat o demoliční výměr. "Koupili jsme to od něj za zhruba 800.000 korun, protože nám bylo líto, že by zmizel kus historie obce," uvedl Pavlát. Za tři miliony korun dala obec opravit střechy. Pak získala dotaci na rekonstrukci stodoly, která se blíží ke konci. Na trámu je vidět datum dokončení stavby 1870. Náklady činily zhruba 8,5 milionu korun, radnice zaplatila 20 procent ze svého.

"Chybí zábradlí do patra, kde je prostor třeba pro přednášky nebo malou výstavu či svatbu, nějaké další drobnosti a venkovní úpravy. Podmínkou dotace je, že budeme prostor pronajímat. Chceme proto co nejlépe připravit zázemí včetně vybavení, aby nájemce přišel a mohl začít s provozem," uvedl starosta.

Do výběrového řízení na provozovatele se nejprve nikdo nepřihlásil, v opakovaném pak byli zájemci dva, jednoho z nich už obec vybrala. Kavárna s cukrárnou u skály, kde je přístupná ferrata, by se mohla za několik měsíců otevřít. Připraveno už je pro návštěvníky sociální zázemí, které vzniklo v domku u stodoly. Tam bývaly v přízemí chlívky pro zvířata a v patře sušárna ovoce. Zachován zůstal suchý záchod, který však už bude pouze na ukázku.

V kovárně se zatím shromažďují exponáty do budoucího muzea. Obec očekává, že koncem roku bude vyhlášena výzva, do které se bude moci se žádostí o dotaci na opravu kovárny přihlásit. Do té doby musí mít zpracován projekt muzea. S tím pomáhají Povrlům muzeum a archiv v Ústí nad Labem a skanzen v Zubrnicích. "Je tu dochovaná výheň. Bylo by pěkné dostat kovárnu do takového stavu, aby ji mohl nějaký umělecký kovář znovu využívat a řemeslo veřejnosti předvádět," uvedl historik ústeckého muzea Martin Krsek. "Hrázděný dům má vysokou historickou hodnotu. Pokud se podaří shromáždit věci spojené s kovářstvím, ale i výrobou mědi, kterou se Povrly proslavily, vznikne hezké místo na turistické mapě," uvedl Krsek.

Do Povrlů jezdí Ústečané v létě na koupaliště, v zimě na venkovní kluziště, vyznavači lezení z různých koutů republiky i Evropy se tu objevují celoročně. Cukrárna a kavárna v obci zatím chyběla. Starosta věří, že si lidé najdou cestu do stodoly a později i do muzea.